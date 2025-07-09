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大雷雨轟苗栗台中恐降冰雹 低壓帶+西南風影響水氣更多

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天低壓帶及西南風影響，水氣更多，各地降雨機率高，中南部地區有陣雨或雷雨，下雨時間長，且有大雨或局部豪雨發生的機率。聯合報系資料照片
今天低壓帶及西南風影響，水氣更多，各地降雨機率高，中南部地區有陣雨或雷雨，下雨時間長，且有大雨或局部豪雨發生的機率。聯合報系資料照片

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天新竹縣市及苗栗縣有局部大雨或豪雨，桃園以北、台中、彰化、南部地區及馬祖有局部大雨發生的機率；注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

中央氣象署發布苗栗縣、台中市大雷雨即時訊息，持續至上午6時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。大雷雨即時訊息示警區域：苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮、西湖鄉，台中市大甲區、清水區、外埔區、大安區。

今天低壓帶及西南風影響，水氣更多，各地降雨機率高，容易出現短延時強降雨，中南部地區有陣雨或雷雨，下雨時間長，且有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，午後北部地區及東半部山區有局部大雨發生的機率，天氣不穩定，留意氣象署發布的相關即時訊息。

連日降雨，進入山區活動注意安全，適逢大潮，沿海低窪區留意排水不易造成的局部積淹水。今天各地高溫約30至33度，花東縱谷及金門可以來到35度左右。

明天低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中南部地區有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，北部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後北部地區及東半部山區有局部大雨發生的機率。

周五低壓帶及西南風影響，水氣稍減少，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，北部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

周六至下周二太平洋高壓增強，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，迎風面南部地區非午後時段也有局部短暫陣雨。

7月16日至7月18日各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，夜晚清晨南部地區有零星短暫雨。

大雷雨即時訊息示警區域。圖／取自中央氣象署網站
大雷雨即時訊息示警區域。圖／取自中央氣象署網站

大雷雨 強降雨 豪雨

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