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新療法日增 病團：盼推病人版治療共識

聯合報／ 記者楊孟蓉許凱婷／台北報導

小細胞肺癌的發生有著城鄉差距，偏鄉醫療資源不足及交通不便，影響病人就醫及早篩不易，台灣臨床腫瘤醫學會理事長、義大醫院副院長黃明賢呼籲，政府應正視環境與區域不平等，強化基層資源配置與轉介機制。而病團也認為，政府應保障病人參與政策制定的權利，未來將推動「病人版」的治療共識及照護平台。

黃明賢指出，小細胞肺癌患者中，吸菸者的比率維持在八成四左右，由於中南部與山地偏鄉地區醫療可近性長期不足，部分患者需開車二至三小時前往就醫，也造成患者分布南北有別，以義大醫院為例，小細胞肺癌占比高達十二％，顯著高於北榮的八％與台大的六％；而肺癌防治不只是醫療問題，更牽涉環境與社會公平，需多方協力才能有效降低病患風險。

三年前國健署推動肺癌公費篩檢，重度吸菸者比率過低，台灣癌症基金會執行長張文震指出，小細胞肺癌與吸菸高度相關，預防應從源頭著手。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟則認為，肺癌篩檢與其他癌症篩檢不同，包括家族史及重度吸菸者，民眾須自主確認是否符合條件，且多數醫院需經由胸腔科或家醫科評估後方可進行；若健康識能不足或擔心汙名化，將直接影響行動力與篩檢參與率。未來應善用戒菸門診、職場健檢與健保問診紀錄等既有管道，串聯系統資料，精準掌握高風險者並促其接受篩檢。

另外，病人參與已是國際趨勢，張文震指出，病友不應只是治療體系的被動接受者，也應成為公共政策倡議的一環，隨著新藥種類愈來愈多，副作用也與傳統化療不同，目前在推動「病人版」的治療共識及照護平台，協助民眾更了解疾病本身及治療過程。

癌症 肺癌

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