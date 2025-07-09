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肺癌病例增 健保署：醫療投資划算

聯合報／ 記者蔡怡真／台北報導

隨著人口的老化，癌症防治挑戰更加嚴峻，一一三年惡性腫瘤就醫人數成長四點三％，尤其肺癌成長率最高，整體癌藥費用十年來平均成長九％，健保署副署長龐一鳴指出，一一三年肺癌病人人數成長八％，為各癌之首，醫療費用成長七點五％，排第三名，雖然有人會覺得肺癌的醫療費用成長多於其他癌別，但從數據上看起來，醫療投資是划算的。

為了達成總統宣誓二○三○年癌症標準化死亡率減少三分之一，除了擴大篩檢，提升癌症精準治療成了重中之重，龐一鳴指出，目前癌症藥物給付以接軌國際NCCN治療指引Category1及優先建議用藥為前提，藥物給付比例，截至一一四年六月止，非小細胞肺癌從四成增加到八成，小細胞肺癌從三成到百分之百，但正在進行臨床試驗的無法計算在內，未來若有新的治療方式送審，給付結果也會跟著改變。

健保署醫審及藥材組長黃育文指出，由於NCCN國際治療指引更新速度一年好幾次，健保署每年至少會更新一次，且為了加速審查速度，藥廠在新藥送審時，可以食藥署、健保署平行送審，至於很多新治療若還沒有納入NCCN國際治療指引，若有需要，也會參考歐美國家的作法，例如美國ASCO的報告等。

健保署 肺癌

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