今年嬰兒腸病毒釀6死 恐流行至8月

今年累計九例腸病毒重症，為六年同期最高，造成六死，均為新生兒，其中五名寶寶死於伊科病毒十一型重症。為降低新生兒感染率，疾管署邀請專家研議對策，修訂「新生兒腸病毒臨床處置建議」，授乳母親若疑似感染腸病毒，應考慮暫緩哺餵母乳。

上周腸病毒門急診就診計六七七二人次，與前一周（六八七七人次）差不多，疾管署發言人羅一鈞表示，雖然腸病毒疫情高峰係在六月中旬，但流行期恐持續至八月，提醒家長與醫療照護機構提高警覺。

母親疑似感染 建議暫緩哺乳

近四周疾管署實驗室監測顯示，社區腸病毒以伊科病毒十一型為多，以致新生兒重症發生率高居不下。今年九例腸病毒感染併發重症確定病例（含六例死亡個案），八例感染伊科病毒十一型，一例感染克沙奇Ｂ五型；至於新生兒腸病毒感染併發重症確定病例，累計六例，五例死亡，均感染伊科病毒十一型。

二○一八年五月至七月我國爆發一波伊科病毒十一型流行，當時造成七名新生兒重症，其中、六人死亡。今年情況類似，社區腸病毒以伊科病毒十一型為多，好發於新生兒，一旦感染，恐引發家庭憾事。

為強化臨床應對，疾管署日前修訂「新生兒腸病毒臨床處置建議」，四大重點為加強孕婦生產前防護、早期監測新生兒肝指數與凝血功能異常、納入電解質失衡與腎上腺出血判斷依據，以及授乳母親若疑似感染，建議暫緩餵哺，並與醫師討論。

在性傳染疾病上，國內愛滋病毒、淋病等疫情持續下降，但梅毒卻連四年上升，而十三至廿四歲族群為近年唯一感染人數持續上升年齡層，去年一七七三例，與前年相較，上升近兩成；今年前六月梅毒新增四九一二例，十三至廿四歲族群即多達九五六例，跟去年同期相比，成長逾一成。

梅毒感染升 年輕族群免費篩

為了降低年輕族群梅毒感染風險，疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君指出，即日起，全國十三家醫院提供「性病匿名諮詢」，而學生或廿日歲以下民眾則有免費梅毒快篩服務，卅分鐘內就可得知檢驗結果，初篩陽性者首次就醫，可免部分負擔及掛號費。

十三家醫院分別為台北市聯醫昆明院區、北榮、部立桃園醫院、林口長庚、新竹馬偕、中榮、中山附醫、成大、奇美、高榮、高醫中和醫院、高市民生醫院、高醫岡山醫院。