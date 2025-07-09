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不符三班護病比 6部立醫院領不到獎金

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

疫後，護理人員爆發離職潮，許多醫院關病房，引發急診壅塞。衛福部去年三月起推動三班護病比，今年六月十九日發放逾五點四億達標獎金，但廿七家醫院獎勵金掛零，其中竟有六家部立醫院。護師醫療產業工會表示，這代表護理師嚴重缺工，連院方都無法造假。

這六家未能符合三班護病比標準的部立醫院，分別為台北、苗栗、豐原、彰化、台南及玉里等醫院。對此，醫福會執行長林慶豐說，將持續提高公職護理師員額，持續為護理師加薪，促進友善職場環境。

衛福部規範三班護病比為白班、小夜班、大夜班等班別，依醫院層級定有不同標準，獎勵金發放以各醫院住院護理費為基準，若有二班達標，額外給予百分之三加成獎勵，若三班均達標，加成比率提高至百分之七。

全國共廿二家部立醫院，台北醫院等六家未能領取護理人員獎勵金，林慶豐表示，部立醫院積極留住護理人力，一一二年護理師七九○○人，一一三年增為八一○○人，離職率則從一一二年百分之十三下降至去年百分之十。為留任護理師，一一二年調薪百分之四，去年調薪百分之三。

林慶豐說，部立醫院屬於公家醫院，肩負公衛責任及公義使命，不會為了達到護病比而關閉病房。今年公職人力編制，將擴編五二九人，希望優先用於增加護理人力。

對於多家公家醫院無法符合三班護病比，領不到獎勵金，陳玉鳳表示，三班護病比一定要入法，包括，急性、慢性和特殊病房都要遵守人力配置，否則獎勵政策只是圖利醫院，沒有實質意義。此外，衛福部應該落實稽核制度，要求醫院上傳護理人員清冊，以免數據失真。

缺才 護病比

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