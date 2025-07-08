丹娜絲颱風橫掃 高市農損達3296萬 香蕉最慘

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市農業局晚間公布丹娜絲颱風農損情形，總計高達3692萬元。記者王昭月／翻攝
高市農業局晚間公布丹娜絲颱風農損情形，總計高達3692萬元。記者王昭月／翻攝

受到丹娜絲颱風影響，高市晚間公布最新農損情況，金額超過3692萬元，其中以香蕉受創最嚴重。農業局表示，首波已爭取到西瓜、香瓜、空心菜、菠菜、金針菜等短期葉菜類（毛豆除外）現金救助及低利貸款，9日起受理申報至22日止。

目前現正值芭樂、香蕉等果樹、葉菜類採收期及瓜果類結果期，卻遭遇丹娜絲颱風襲台，造成葉菜、瓜果類水傷等災情。高市府今晚公布最新統計，香蕉損害面積290.72公頃，損失1777.1萬元；芭樂損害面積283.6公頃，損失899.5萬元；香瓜損害119.0公頃，損失302.7萬元；西瓜損害53.5公頃，損失216.3萬元。

農業局農務管理科表示，首波已向農業部爭取到西瓜每公頃補助6.2萬元、香瓜每公頃8萬元、空心菜、菠菜、金針菜等短期葉菜類（毛豆除外）每公頃2.96萬元的農損現金救助及低利貸款，9日起民眾可到土地所在地的區公所申報。

丹娜絲颱風 西瓜 香蕉

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