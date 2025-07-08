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健康你我他／媽媽陪我六十年 沒忘記孩子名字
100歲是母親生命的年輪，若以20年畫分，從少女、婚嫁、相夫、育子、到老成，應是她一生平凡的寫照。
縱觀母親的人生，永恆是乏味的，新婚夜才發現郎君癲癇的宿疾，認命生養4男5女，又遭逢喪子喪夫之痛，但她無怨無悔幫兒女撐起一片天。天有不測風雲，許多事物之所以美好，是因為它會消失，所以它存在的每一刻，都顯得無比珍貴，這是母親生活的信念與態度。
90歲的母親已是祖奶奶，享天倫之樂之餘，也飽嘗病痛之苦，醫師說是身體器官老化使然，並無大礙，家屬只能善盡照顧之責，申請外籍看護、送餐服務，兒女輪流回家陪伴。
母親漸漸變得沉默寡言，行動力衰退須仰賴輪椅代步，進食時無法順利張口或咀嚼，導致看護辭職，由我們接手排班「老人照看老人」。姊姊們發現母親走路姿勢小碎步且快速，身體僵硬並前傾，似乎無法即時停住或轉彎。我竟無知說，或許是她膝關節痛又患了！
如今回想我真大意，母親曾半夜開門要接長照餐盒、擔心有人敲門、誤認我怎麼還沒去上班，惹得我夜班陪侍終宵失眠。
生命有許多偶然，也有許多必然，當美好的事物偶然出現在你生命中，也必然從你生命裡消失，還好母親還能叫出每一個孩子的名字，謝謝您留下來陪我60年。
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