林沖曾患攝護腺癌 早期發現預後佳

「鑽石歌王」林沖於7日晚間病逝，享耆壽92歲。林沖飽受病痛折磨多年，2011年時確診罹患攝護腺癌第三期，期間歷經38次電療，挺過抗癌之路。但最終因感染吸入性肺炎合併敗血性休克及多重器官衰竭離世。

台安醫院泌尿科主治醫師葉亭均表示，林沖過世可能是患有多種慢性疾病，對身體造成長期影響。不過，他曾在78歲時罹患攝護腺癌第三期，侵犯到攝護腺周圍組織，仍然可以進行根除性攝護腺切除術，但需要合併荷爾蒙治療或放射線治療。第三期攝護腺癌若沒有轉移，經過手術、放射線治療及荷爾蒙治療後，約50至70%患者可達10年存活率。

攝護腺癌是台灣男性十大癌症死因的第5位，發生率和死亡率有逐年上升趨勢。葉亭均表示，年齡是最主要原因，只要活得夠久，就有機會得到這個老人病。

近年民眾健康意義提升，許多患者都是透過攝護腺特異抗原（PSA）抽血及健檢發現異常，進一步追蹤後確診。攝護腺癌早期發現並治療，能顯著改善預後，甚至有機會透過手術治療達到痊癒的目標。

葉亭均建議，50歲以上男性，應每2年檢查一次PSA指數，並搭配肛門指診發現有無硬塊，定期檢查有助於早期發現攝護腺癌。有家族史的男性，可以提早至45歲進行PSA檢驗及肛門觸診。