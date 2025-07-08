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2款兒童新藥 8月起納健保
衛福部健保署新核定二款兒童藥品給付，於8月1日生效。一款是治療高血壓、心臟衰竭、心肌梗塞後左心室功能不全、第一型糖尿病之腎病變，含captopril成分內服液劑藥品，約148名病童受惠，挹注年藥費約711萬元，每人每年節省8.8萬元；另一款為治療短腸症藥品，10名病童受惠，挹注年藥費達5440萬元，每人每年節省544萬元。
健保署醫材及藥品組長黃育文說，這次針對短腸症病童核准的人類類升糖素胜肽(GLP-2)類似物，可以刺激腸道細胞增生，擴大腸道表面積，促進營養吸收，改善腸衰竭症狀，具改善生活品質及降低短腸症候群長期輸液併發症，並有機會取代小腸移植治療方式。
該藥品仍有使用禁忌症，包括有腸道阻塞、腸道狹窄，或近5年有腸道惡性腫瘤等，恐會加重病症，必須多加小心。
黃育文指出，治療高血壓等含captopril成分內服液劑藥品為心血管用藥，目前健保已收載錠劑，但兒童特殊族群須磨粉後使用，影響藥品品質及安定性，這次通過口服液劑，具給藥方便性、精準調整劑量等優勢。
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