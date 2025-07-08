健康主題館／別睡太久！超過9小時 認知能力恐下降

你每天都睡幾個小時呢？很多人飽受失眠所苦，不過，睡太久也不是一件好事。根據2025年4月發表於「阿茲海默症與失智症：阿茲海默症協會期刊」的研究指出，每晚睡眠時間超過9小時，可能會出現認知能力下降的情況，對憂鬱症患者來說，腦功能退化會更加明顯。

德州大學健康科學中心學者進行這項研究，分析「弗雷明漢心臟研究」1853名27至85歲、未患有失智症或中風史者的睡眠時間與認知能力資料，將參與者依憂鬱狀況與是否服用抗憂鬱藥分為4組，希望找出過度睡眠恐危害健康的關聯性，揭露睡太久的壞處。

研究結果顯示，長時間睡眠與較差的整體認知能力有關，並影響特定的認知功能，例如：記憶力、視覺空間能力以及執行功能。無論是否服用抗憂鬱藥物，這種關聯在有憂鬱症狀的人群中更明顯。研究者表示，對於憂鬱症患者而言，睡眠可能是影響憂鬱症患者認知能力下降的可控風險因素。

憂鬱症患者要盡量多動

新北市土城醫院暨長庚醫院精神科醫師劉嘉逸認為，這項研究顯示睡眠時間長與認知功能差有關，但無法斷定其因果關係。研究結果也顯示，憂鬱症患者要盡量多動，不要睡太多，以免腦功能退化；憂鬱可能是心理健康問題，睡太多易情緒低落。

到底該睡多久才好呢？劉嘉逸說，沒有絕對的標準數字，不同年齡族群有所不同，成年人每天睡7至9小時是比較理想的時間範圍。但只要個人覺得「睡夠」就好，起床後覺得神清氣爽，就表示身體休息夠了，重點是白天多做活動，包括規律的運動，可促進夜間睡眠品質，幫助大腦清除廢物。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，長時間睡眠與較差的整體認知能力有關，不論睡多或睡少，適量才是保護大腦的關鍵。睡眠過長或混亂可能會造成身心健康及其他的負面影響，例如：睡多了而錯過用餐時間；同一個姿勢睡太久起床後會手腳僵硬。

睡眠不足損害認知能力

對高齡者來說，生理時鐘紊亂會破壞作息的規律性，可能出現白天昏昏欲睡、晚上卻精神充沛。多項研究證實，睡眠過量或不足都與認知領域的損害有關，包括記憶力、注意力以及管理自身情緒狀態的能力，因此充足的睡眠有助於情緒穩定。

如何好眠、改善睡眠品質

1.避免光線干擾：臥室應保持黑暗，盡量關閉不必要的燈光，減少褪黑激素分泌的干擾。如果覺得點小夜燈才安心，應選用低色溫燈光。

2.減少噪音：超過70分貝的聲音就會讓人難以入睡，臥房內盡量不要擺置電器產品，另使用隔音窗降低外界噪音。

3.固定時間起床：雖然建議11點前就寢，但多數人難以做到；不如固定時間起床，白天多活動，有助於一夜好眠。

4.午休勿超過1小時：白天補眠、小憩不要超過1個小時，以免影響晚上入眠時間，打亂生理時鐘規律性。

5.睡前禁水、禁食：晚上喝多了，容易夜尿、中斷睡眠；吃太飽則會增加消化系統的負擔，延緩胃排空時間，影響睡眠。