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11縣市深夜大雨特報！低壓帶、西南風助攻 新北、桃竹苗小心大雷雨

11縣市大雨特報！低壓帶、西南風助攻 新北、桃竹苗小心大雷雨

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，氣象署表示，今(8日)晚至明(9)日北部、南部地區及馬祖有局部大雨發生的機率。圖／中央氣象署提供
低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，氣象署表示，今(8日)晚至明(9)日北部、南部地區及馬祖有局部大雨發生的機率。圖／中央氣象署提供

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，氣象署表示，今(8日)晚至明(9)日北部、南部地區及馬祖有局部大雨發生的機率；請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

氣象署也針對北北基、桃竹苗、南高屏、馬祖等11縣市發布大雨特報。其中新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣則是發布大雷雨即時訊息，持續時間至23時15分止。

氣象署表示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象署 馬祖

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