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斜槓藝術家櫻崎露露 首展「蘑菇一下」向怪咖致敬

中央社／ 台北8日電

媒體人、多媒材藝術家櫻崎露露（Lulu Sakurazaki）耗時2年打造個人首展「蘑菇一下」，向怪咖的勇氣致敬，8月5日起將於台北展出。

櫻崎露露長年奔走新聞現場，觀察到無數沉默無聲的邊緣者，也意識到創作或許是更誠實的發聲方式。她表示，「在媒體行業說、寫20多年，但這是第一次，我用創作表達真正的自己。」

櫻崎露露此次展出超過40件作品，涵蓋壓克力、油畫、陶土、迷你模型，甚至保險套與報紙等非典媒材，構築出荒誕怪異、風格鮮明且具個人語彙的特展。

展覽當中的「蘑菇星人」是櫻崎露露畫筆下的主角，也象徵著那些與常規脫節，卻持續頑強生長的生命樣態。

櫻崎露露表示，「我希望觀眾來到這個展覽時，不是只看見可愛或奇幻，而是真正意識到『異類也有存在的價值』。我們從小被教導要乖、要像誰，但我想說：做自己不要怕，怪不是錯，怕才是。」

展覽分為4大主題，從「菇軍奮戰」的現實對抗、「攏係胃丟你啦」的黑色幽默，到「菇芳自賞」的靜謐凝視與「菇織迷蹤」的視覺錯位，每一件作品都像一枚來自內心星球的碎片，拼湊出創作者對世界的觀察與自省。

「蘑菇一下」特展將於8月5日至16日展出，地點在台北市文化大學大夏藝廊。

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