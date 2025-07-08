喝紅茶可抗癌 醫提醒不可搭配1物食用：恐增加罹癌風險

紅茶向來被認為具有抗氧化、抗癌功效，但醫界近日提醒，花生若與紅茶同時食用，恐怕提高罹患肝癌風險。腎臟科醫師江守山在臉書指出，紅茶中的「茶黃素類化合物」（Theaflavins）可能會增強花生中黃麴毒素的致突變性，特別是當花生品質不佳、有霉變風險時，兩者結合後可能對肝臟造成更大傷害。

黃麴毒素是一級致癌物，廣泛存在於花生、玉米、米、豆類等穀物中，且無色無味、不易被察覺。江守山醫師表示，即使黃麴毒素含量極低，在與紅茶成分結合後，其致突變性也可能提高數倍，導致肝癌產生的風險。

根據江守山的說法，花生醬吐司配冰紅茶這樣的常見搭配，反而可能讓身體暴露在更高風險中。花生醬等加工品若使用原料不明、品質不佳的花生，將更難避開黃麴毒素的威脅。

不過，也有醫師持保留態度。據《台視新聞網》報導，長庚醫院腎臟科教授顏宗海指出，目前僅有部分細胞實驗顯示紅茶萃取物會加強黃麴毒素的致突變性，尚未有明確的人體實驗證實兩者交互作用會導致癌症。他認為，目前仍屬於初步研究階段，民眾無須過度恐慌。

儘管如此，南投醫院也在其官方網站提醒，黃麴毒素確實是目前已知誘發肝癌的重要因子，尤其長期飲酒者若習慣以花生佐酒，更是高危險群。醫師建議，若擔心風險，吃花生時不妨改搭配綠茶，相對安全些。