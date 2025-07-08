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桃機第三航廈神秘武器 全國首座多架航空器機坪系統
桃園國際機場第三航廈持續加緊趕工，為配合北登機廊廳今年啟用前各項準備，機場公司自今年（2025）5月起，安排國籍航空的各機型航機試拖，進行機坪動線測試及地勤作業模擬。其中D14及D15設置全國首見的多架航空器機坪系統（Multi-Aircraft Ramp System , 簡稱MARS），提升停機坪調度及運用效率。
機場公司表示，MARS之設計可容納一架大型廣體客機，例如空中巴士A350家族及波音B777-300、B787家族等停靠，或容納兩架小型窄體客機，例如空中巴士A320家族及波音B737家族同時停靠，均可直接連接空橋，且地面配有燃油輸送設備，便於旅客上、下飛機與航機地面整備作業。
機場公司指出，因應航機設計及桃園機場營運特性，MARS將使機坪運用更具效率，例如清晨航班尖峰時段，兩座MARS可容納4架A321，將有助於增加停機位調度彈性，減少搭機旅客須搭乘接駁車至遠端機坪登機次數，提升旅客便利性。
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