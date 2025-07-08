中南部仍需注意短延時強降雨 10天後恐又有熱帶擾動、颱風生成

受到低壓帶及西南風加成影響，明、後2天水氣將更多，易有短延時強降雨，中央氣象署預報員張承傳表示，周五前中南部仍會有大雨或局部豪雨，周六起雨勢趨緩、天氣變得較為穩定，但10天後有機會出現熱帶擾動，甚至有颱風生成。

張承傳說，7、8月為颱風季，南海至菲律賓東方海面的低壓帶較易發展熱帶系統，根據目前觀察，季風槽下一個活躍周期約在10天後，屆時有機會出現熱帶擾動甚至颱風生成。

今天彰化多個鄉鎮發生嚴重淹水災情，根據氣象署資料顯示，今截至晚間7時20分，彰化縣福興鄉累積雨量高達349.5毫米居冠、彰化縣鹿港鎮308毫米排名第二，彰化縣永靖鄉302.5毫米排名第三，另外，彰化縣田尾鄉294毫米、彰化縣埔鹽鄉293毫米、彰化秀林鄉286毫米，雨量十分驚人。

張承傳表示，主要是因對流移入彰化且滯留時間較久，至於明後2天是否還會出現類似情況，還要視未來對流是否再出現在彰化或其他地區，另也要觀察滯留時間。

針對未來1周天氣狀況，張承傳指出，明、後2天（9、10日）台灣持續受到低壓帶及西南風影響，對流旺盛，水氣會更多，易出現短延時強降雨，中南部會有陣雨或雷雨，尤其要注意大雨或局部豪雨，午後北部、東半部山區可能出現局部大雨。

周五（11日）持續受到低壓帶及西南風影響，但輻合區開始北抬，為太平洋高壓增強過程的一部分，整體雨勢將比周三、周四略為趨緩，中南部仍會有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機率，但雨勢時間相對較短，北部、東南部也會有短暫陣雨，其他地區為午後局部雷陣雨。

周六（12日）起太明揚高壓明顯增強，天氣將變得更穩定，恢復到典型午後雷陣雨的夏季型天氣型態，南部在清晨、上午、夜間仍會有局部降雨，類似天氣將持續到下周五（18日）。