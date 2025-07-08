跟著吳錦發走讀高雄 探索菸樓體悟劍道

公視台語台文學走讀節目「文學跳曼波」，跟著作家吳錦發重回故鄉高雄，探索菸樓、體悟劍道，引領觀眾透過作品認識高雄，今晚播出。

根據公視台語台發布新聞稿，主持人柯大堡跟隨吳錦發，回顧吳錦發代表作「青春三部曲：閣樓、春秋茶室、秋菊」的場景，小說曾由客家電視台改編成電視劇「菸田少年」。

吳錦發特別提到，故鄉美濃是他筆下許多故事的靈感來源，他曾將菸樓「半樓仔」完成「閣樓」，小說呈現少年心理變化、性的啟蒙、英雄主義式的受挫，同時描繪美濃的變遷。

節目中，吳錦發與柯大堡重返他的母校高雄中學，兩人穿上雄中制服，彷彿回到17、18歲的青澀時光。

吳錦發提及讀高一時的校長王家驥，「我永遠感激他。我第一個禮拜來上學，朝會完校長還在演講，學生鼓掌叫他下來，朝會結束，學生並沒有因此受到懲罰。這件事讓我知道什麼叫作自由。」

節目跟隨吳錦發特別走訪武德殿日本劍聖宮本武藏第11代宗家（傳人）陳信寰，並交流劍道。長年練習劍道的吳錦發認為，無論劍道還是文學，都是內心的事，他以「劍道讀心」比喻寫作，認為劍道要讀對手的心，文學就是讀讀者的心。

公視台語台「文學跳曼波」節目，每週二晚間9時播出。

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