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陳世凱台東廟口宣導高齡駕駛換照 送長輩反光帽

中央社／ 台東縣8日電
交通部長陳世凱（第一排左三）今天下午到台東天后宮廟口開講，提醒高齡長輩要安全駕駛。聯合報系記者徐白櫻／翻攝
交通部長陳世凱（第一排左三）今天下午到台東天后宮廟口開講，提醒高齡長輩要安全駕駛。聯合報系記者徐白櫻／翻攝

交通部廟口開講宣導高齡換照活動列車，今天開到台東，由交通部長陳世凱親向長輩宣導，他強調政府絕對不是禁止長輩開車，而是要讓長輩安全駕駛，他並送長輩反光帽。

交通部今天傍晚在台東市的民間信仰中心天后宮舉辦「廟口開講」，約400名長輩參加，陳世凱宣導相關規定，並透過有獎徵答等互動方式，讓現場長輩更熱絡。

陳世凱首先強調，降低換照年齡絕對不是禁止長輩開車，而是要讓長輩能安全駕駛。希望長輩在保有行動自由與生活品質的前提下，也能確保自身及他人的交通安全。

他告訴長輩，「如果我70歲，我會希望政府能為我做什麼？我會希望政府能協助我更新最新的法規與道路知識，提供身體健康確認管道」。

陳世凱呼籲，高齡駕駛人應主動接受健康檢查與反應能力評估，並參與交通部新制學習課程或實地駕駛訓練與指導，這些措施能幫助長輩掌握新的交通資訊、提升駕駛技能，從而降低事故風險。

陳世凱特別送給現場長輩「行人反光帽」，表達「反光多一點，安全多一點」理念。

台灣現行高齡換照是75歲以上駕駛每3年換照1次，且須通過體格檢查、認知功能測驗。交通部5月20日提出駕照管理改革措施，包括高齡駕駛人換照年齡下修到70歲、換照考試增加「實地演練」，以及70歲後繳回駕照補助TPASS獎勵等，最快明年上路。

交通部長 長輩 陳世凱

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