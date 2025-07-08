「交響情人夢」音樂劇交響音樂會 驚喜加場

改編自經典漫畫與日劇的夢幻鉅作「交響情人夢」音樂劇交響音樂會將於9月登上台北流行音樂中心，消息一出，票房隨即爆滿，主辦單位聯合數位文創今天宣布加開場次，讓經典再現。

集結上野樹里、三浦宏規、竹中直人三位黃金卡司現場演唱，「交響情人夢」音樂劇交響音樂會版本將呈現粉絲記憶中「野田妹」與「千秋王子」的故事，搭配全編制交響樂團現場演奏，目前9月6日與9月7日的演出票券幾近售罄。今天則宣布另外加開9月6日下午場場次。

根據聯合數位文創發布的新聞資料，「交響情人夢」原作由漫畫家二之宮知子所創作，自出版以來已歷20餘年，累積大批粉絲。2006年首度改編為日劇，成為一代經典；2023年正式推出的音樂劇版本，在日本也創下了全場次開賣即完售的佳績。這次音樂劇交響音樂會版本即將來台，也讓粉絲驚喜不已。