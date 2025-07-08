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交長陳世凱跟台東長輩「跋感情」 換照年齡下修至70歲

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
交通部長陳世凱（第一排左三）今天下午到台東天后宮廟口開講，提醒高齡長輩要安全駕駛。記者徐白櫻／翻攝
交通部長陳世凱（第一排左三）今天下午到台東天后宮廟口開講，提醒高齡長輩要安全駕駛。記者徐白櫻／翻攝

交通部啟動「廟口開講」活動向宣導高齡長輩安全駕駛，今天來到最終場台東，交通部長陳世凱在台東天后宮廣場與400在地名長輩互動，陳世凱致贈行人反光帽給長輩，並強調，政府降低換照年齡不是要禁止長輩開車，而是希望長輩能安全駕駛上路。

今年5月三峽車禍事故後，社會大眾關注高齡駕駛問題，交通部宣布高齡換照年齡將從現行的75歲下修70歲，預計明年上路。

為化解外界疑慮，交通部在全國各地舉辦「廟口開講」，部長陳世凱今天下午到台東天后宮與長輩交流，贈送行人反光帽，也透過有獎徵答跟長輩輕鬆互動。

陳世凱表示，政府降低換照年齡至70歲，絕對不是為了禁止長輩開車，而是要讓長輩能安全駕駛；希望長輩保有行動自由與生活品質，同時確保自身及他人交通安全。

陳世凱也呼籲，高齡駕駛人應主動接受健康檢查與反應能力評估，並參與交通部新制學習課程或實地駕駛訓練與指導，這些措施能幫助長輩掌握新的交通資訊，並提升駕駛技能，降低事故風險。

交通部長 長輩 陳世凱

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