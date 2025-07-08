快訊

救援遇水庫放水致1民眾、3警消命危？翡翠水庫管理局發聲澄清

「要怎麼睡覺？」川普擠牙膏式宣布新關稅 中經院長預期台灣關稅落在這區間

聽新聞
0:00 / 0:00

台北市堤頂交流道增北上入口 首日下班車流量曝光

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
交通局表示，新增匝道口後，車況良好、沒有壅塞，不到2分鐘即可到北上車道。圖／台北市交通局提供
交通局表示，新增匝道口後，車況良好、沒有壅塞，不到2分鐘即可到北上車道。圖／台北市交通局提供

北市堤頂大道新增北上匝道今天通車，下午17時30分迎接第一個下班車潮。北市交通局到場視察車流情況，車況良好沒有壅塞，不到2分鐘即可到北上車道。交通局表示，會持續觀察到本周五，若車況良好，也與新工處研議調整車道標線。

交通局綜合規劃科長黃皇嘉說明，實地現場視察，發現外線車道幾乎沒有車輛，不到2分鐘就能上匝道，若依照目前狀況來看，未來或許在車道分配上，可以直接將最外側車道為北上、第二車道南下、三四車道則是往大直港墘方向調整。

不過，黃皇嘉強調，由於今天為周二，下班車潮可能不多，也可能是有義交引導，所以目前車況良好，沒有塞車。因此交通局會持續觀察到周五，同時也和新工處等局處商討，若在車隊都能夠容許，下禮拜或許能夠將標線調整。

交通局說明，內湖舊宗路常於堤頂交流道北上及南下匝道口處壅塞，市府增設堤頂大道北入國道1號引道，較原動線縮短車程約400公尺、經實際測試下班尖峰時間可節省旅行時間約4.5分鐘以上。

交通局說，因此經過檢討若透過動線分離以新增引道方式，直接由堤頂大道銜接國1堤頂北上入口匝道，將北上及南下車輛分流，達到效果。

同時，此處匝道開通可預先將民權東路左轉舊宗路車流引導至新設引道，可紓解未來捷運東環線施工期間於舊宗路（Y34站）的交通衝擊。

北市 車潮 車道

延伸閱讀

紅綠燈小人再變身 慕尼黑將設輪椅行人號誌…讓身障者被看見

影／紓解內科交通 蔣萬安主持堤頂大道新匝道通車

救內科交通 蔣萬安增堤頂上國道匝道 估下班減塞10分鐘

12點前移車 北市這幾處紅黃線逾時將拖吊開罰

相關新聞

台鐵二水、林內站間路基流失 緊急搶修17：28提前恢復雙線雙向通車

台鐵林內至二水間因豪雨路線掏空，下午2時25分起雙線不通，該區間停駛，台鐵啟動公路接駁，原預計今晚6時搶通，台鐵公司稍早...

9、10日水氣更盛中南部防豪雨 週末轉炎熱午後有雨

氣象署表示，明天、10日水氣比今天更多，降雨範圍更廣，中南部留意大雨或豪雨，北部、東半部有局部大雨發生機會；預估週末開始...

吃冬瓜消暑、助解毒+消腫 營養師：但千萬別吃這款冬瓜製品

節氣進入小暑，氣溫明顯轉為酷熱乾燥，民眾準備迎接高溫挑戰，夏天消暑要吃瓜類，其富含水分的特性能消暑解熱。大里仁愛醫院營養...

對流雲暴雨炸完彰化南移 上午2小時閃電近6千次

氣象署表示，今天環境偏西南風，與北方颱風丹娜絲所帶來的偏西北西風輻合，導致上午在彰化一帶發生強對流、造成劇烈降雨；據天氣...

彰化大豪雨繼續炸！10縣市豪雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時15分針對彰化等10縣市發布豪雨特報，其中彰化大豪雨，恐一路下到晚上。

回響／「12夜」修法10年後每況於下 台中前動保處組長籲大規模絕育

「這10年每況愈下，還不改變嗎？」前台中市動保處動物收容組組長洪惠雅，公職獸醫師資歷15年，卻在2023年毅然決然離職，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。