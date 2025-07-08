台北市堤頂交流道增北上入口 首日下班車流量曝光

北市堤頂大道新增北上匝道今天通車，下午17時30分迎接第一個下班車潮。北市交通局到場視察車流情況，車況良好沒有壅塞，不到2分鐘即可到北上車道。交通局表示，會持續觀察到本周五，若車況良好，也與新工處研議調整車道標線。

交通局綜合規劃科長黃皇嘉說明，實地現場視察，發現外線車道幾乎沒有車輛，不到2分鐘就能上匝道，若依照目前狀況來看，未來或許在車道分配上，可以直接將最外側車道為北上、第二車道南下、三四車道則是往大直港墘方向調整。

不過，黃皇嘉強調，由於今天為周二，下班車潮可能不多，也可能是有義交引導，所以目前車況良好，沒有塞車。因此交通局會持續觀察到周五，同時也和新工處等局處商討，若在車隊都能夠容許，下禮拜或許能夠將標線調整。

交通局說明，內湖舊宗路常於堤頂交流道北上及南下匝道口處壅塞，市府增設堤頂大道北入國道1號引道，較原動線縮短車程約400公尺、經實際測試下班尖峰時間可節省旅行時間約4.5分鐘以上。

交通局說，因此經過檢討若透過動線分離以新增引道方式，直接由堤頂大道銜接國1堤頂北上入口匝道，將北上及南下車輛分流，達到效果。

同時，此處匝道開通可預先將民權東路左轉舊宗路車流引導至新設引道，可紓解未來捷運東環線施工期間於舊宗路（Y34站）的交通衝擊。