9、10日水氣更盛中南部防豪雨 週末轉炎熱午後有雨

氣象署表示，明天、10日水氣比今天更多，降雨範圍更廣，中南部留意大雨或豪雨，北部、東半部有局部大雨發生機會；預估週末開始，各地回到高溫炎熱、易有午後雷陣雨的天氣。

中央氣象署今天下午持續更新豪雨特報，彰化縣已有大豪雨，南投縣已有豪雨發生。雲林縣、嘉義縣市、馬祖地區及高雄山區有局部大雨或豪雨，南部地區有局部大雨。

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，今天影響彰化地區的對流雲系已逐漸南移減弱；由於台灣仍處於大低壓帶中，大氣不穩定，還是要注意可能有不定時短暫陣雨發生。

張承傳說明，明天、10日持續受低壓帶及西南風影響，水氣更多，降雨區域比今天更廣，且易有短延時強降雨，中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生；北部、東半部地區有短暫陣雨或雷雨，午後注意局部大雨。

張承傳指出，11日低壓帶北抬，各地降雨稍緩，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機會，北部及台東地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後並有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，12日起至15日太平洋高壓增強，回歸到夏季天氣，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，張承傳提到，預估11日之前各地高溫約攝氏30至33度，花東縱谷因西南風沉降影響，高溫可能上看35度；12日起太平洋高壓增強，預估各地都有機會達35度高溫。

張承傳提醒，颱風丹娜絲預估今晚會登陸中國華中一帶，路徑上可能會對馬祖帶來短暫陣雨或雷雨並有局部大雨，也要留意8至9級強陣風，海面上會有較大風浪；金門則要留意局部較大雨勢。