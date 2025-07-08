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台鐵二水、林內站間路基流失 緊急搶修17：28提前恢復雙線雙向通車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵林內至二水間因豪雨路線掏空，下午2時25分起雙線不通，經搶修後，已於下午5時28分提前恢復雙線雙向通車。圖／台鐵提供
台鐵林內至二水間因豪雨路線掏空，下午2時25分起雙線不通，經搶修後，已於下午5時28分提前恢復雙線雙向通車。圖／台鐵提供

台鐵林內至二水間因豪雨路線掏空，下午2時25分起雙線不通，該區間停駛，台鐵啟動公路接駁，原預計今晚6時搶通，台鐵公司稍早表示，經全力搶修後，二水-林內間已於今下午5時28分提前恢復雙線雙向通車。

短延時強降雨造成彰化大淹水，台鐵也傳出災情，今下午2時25分彰化縣二水站至雲林縣林內站間，因豪雨導致路線掏空，雙線不通。台鐵緊急成立一級應變小組因應，並啟動二水-林內-斗六間公路接駁，並在下午4時48分恢復東正線單線雙向通車。

台鐵表示，經公司全力搶修，二水-林內間已於今下午5時28分提前恢復雙線雙向通車。

針對退、換票相關訊息，台鐵說明，受豪大雨影響致行經二水-林內區間未使用的車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。

台鐵指出，於本公司官網或台鐵e訂通APP辦理區間的退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。

另依據本公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成之晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。

台鐵

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