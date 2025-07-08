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漢聲五十五：本來．未來 跨世代藝文饗宴松山文創登場

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞
「漢聲五十五展：本來．未來」今天舉行開幕記者會，漢聲發行人黃永松之子出席暢談漢聲對台灣文化與兒童教育的貢獻。記者林俊良／攝影
「漢聲五十五展：本來．未來」今天舉行開幕記者會，漢聲發行人黃永松之子出席暢談漢聲對台灣文化與兒童教育的貢獻。記者林俊良／攝影

此刻正在松山文創展出的「漢聲五十五展：本來．未來」今天舉行開幕記者會，國寶級童書《中國童話》、《漢聲小百科》等經典童書之手繪原畫首度公開 。漢聲發行人黃永松之子、及漢聲社長姚孟嘉之女出席暢談漢聲對台灣文化與兒童教育的貢獻。

被譽為「亞洲之最的行家出版品」的漢聲，透過「漢聲五十五：本來．未來」展覽，首次以展覽形式向各個世代的讀者分享他們一路走來的工作理念與精神。陪伴台灣五十五年的漢聲出版社，以《中國童話》、《漢聲小百科》、《漢聲愛的小小百科》等經典童書系列，深植於許多人的成長記憶。本次展覽首度公開這些童書的原畫手稿，讓觀眾近距離欣賞畫家們的手繪真跡。細膩的筆觸與充滿童心的創作，展現了傳統技法與藝術美感的完美融合。展覽還設置「走入畫中」互動體驗區，透過趣味化的場景設計，讓孩子們探索早期手繪排版的奧妙，並以五大主題規劃親子互動區，引導小朋友在遊戲中學習知識，延續《漢聲小百科》的好奇心與求知慾。

漢聲文教基金會這次展覽是漢聲首次以展覽形式與讀者見面，期望透過多元的互動體驗與豐富的展覽內容，讓各世代的觀眾深刻了解漢聲在台灣文化發展中的角色與貢獻。

被「亞洲之最的行家出版品」的漢聲，透過「漢聲五十五：本來．未來」展覽，首次以展覽形式向各個世代的讀者分享他們一路走來的工作理念與精神。記者林俊良／攝影
被「亞洲之最的行家出版品」的漢聲，透過「漢聲五十五：本來．未來」展覽，首次以展覽形式向各個世代的讀者分享他們一路走來的工作理念與精神。記者林俊良／攝影
此刻正在松山文創展出的「漢聲五十五展：本來．未來」今天舉行開幕記者會。記者林俊良／攝影
此刻正在松山文創展出的「漢聲五十五展：本來．未來」今天舉行開幕記者會。記者林俊良／攝影

手繪 童書 觀眾

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