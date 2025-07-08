台鐵林內-二水站路線掏空 下午4時48分提前恢復單線雙向通車

台鐵林內至二水間因豪雨路線掏空，下午2時25分起雙線不通，該區間停駛，台鐵啟動公路接駁，台鐵原預估今晚6時完成搶修，稍早宣布已在下午4時48分提前恢復東正線單線雙向通車，預計晚間6時恢復雙線雙向通車。

短延時強降雨造成彰化大淹水，台鐵也傳出災情，今下午2時25分彰化縣二水站至雲林縣林內站間，因豪雨導致路線掏空，雙線不通。

台鐵表示，原預計今晚間完成路線搶修，搶修期間為加強旅客輸運，公路接駁範圍擴大為二水-斗六間，經搶修後，提前於下午4時48分恢復東正線單線雙向通車，預計晚間6時恢復雙線雙向通車。

台鐵指出，針對退、換票部分，受豪大雨影響致行經二水-林內區間未使用的車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。另於本公司官網或台鐵e訂通APP辦理區間的退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。

依據台鐵公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成之晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。