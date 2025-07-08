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彰化雨勢驚人！台鐵林內至二水站「豪雨導致路線掏空」 台鐵拚搶通

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
林內至二水站「豪雨導致路線掏空」，台鐵拚晚間6時搶通。圖／台鐵提供
林內至二水站「豪雨導致路線掏空」，台鐵拚晚間6時搶通。圖／台鐵提供

丹娜絲颱風遠離，但彰化今早卻出現驚人雨勢，多個鄉鎮都被列入淹水一級警戒。台鐵林內至二水間路線掏空，下午2時25分起雙線不通，該區間停駛，台鐵啟動公路接駁，台鐵預估今晚6時完成搶修。

短延時強降雨造成彰化大淹水，台鐵也傳出災情，今下午2時25分彰化縣二水站至雲林縣林內站間，因豪雨導致路線掏空，雙線不通。

台鐵公司表示，已成立一級應變小組因應，目前二水=林內=斗六間啟動公路接駁，預計今天晚間6時完成路線搶修。

至於受影響旅客，台鐵說明，受豪大雨影響致行經二水=林內區間未使用之車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。

台鐵指出，旅客若在官網或台鐵e訂通APP辦理區間之退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。

依據台鐵公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成之晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。

林內至二水站「豪雨導致路線掏空」，台鐵拚晚間6時搶通。圖／台鐵提供
林內至二水站「豪雨導致路線掏空」，台鐵拚晚間6時搶通。圖／台鐵提供
林內至二水站「豪雨導致路線掏空」，台鐵拚晚間6時搶通。圖／台鐵提供
林內至二水站「豪雨導致路線掏空」，台鐵拚晚間6時搶通。圖／台鐵提供

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