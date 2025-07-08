快訊

專題／726大罷免 去雜質vs.席次保衛戰

現場畫面曝光！新北搜救落水民眾驚傳船艇翻覆 4人送醫搶救

為救人翻船！新北搜救溺水男傳意外 3人落水、1義消無生命跡象

FOCASA馬戲篷首降花蓮 身體藝術節以五感探索自然

中央社／ 台北8日電

馬戲、音樂、運動加自然山海，由FOCASA馬戲團主辦的首屆「身體藝術節」將在花蓮文化創意產業園區登場，以身體為感知，邀請當地鄉親與旅客親身經歷馬戲團熱情表演與在地文化。

身體藝術節19日到27日將在花蓮文化創意產業園區登場，今天上午舉行記者會宣傳，文化部長李遠致詞表示，他熱愛花蓮，有段時間每週都會買下週去花蓮的火車票，只為了活動結束後可以看山跟海。

李遠指出，這次文化部支持FOCASA「身體藝術節」前進花蓮文創園區，希望FOCASA帶著先前在台南演出爆滿經驗，持續有機會鍛鍊及面對觀眾，有一天可以成為被世界看到的馬戲王國。

李遠提到，義大利導演費里尼（Federico Fellini）曾說一輩子都要拍電影的原因，「因為小時候費里尼看過馬戲團巡演，裡面所有的表演都像夢境，夢是唯一的真實，於是他用電影創造各種夢境。」李遠說，馬戲演出差不多也接近夢境，「所以馬戲非常適合小朋友看，而且馬戲所帶來的歡樂，永遠不會被忘記。」

FOCASA馬戲團團長林智偉表示，他到花蓮文創園區的第一印象，就是後面的大山，「這給了我們很多靈感，這次用山做主題，要讓花蓮這塊土地成為我們的靠山」。林智偉說，這是FOCASA馬戲團第一次前往花蓮辦活動，也是第一次帶著馬戲篷到花蓮，「期待帶給大眾不一樣的體驗。」

在2週的演出中，FOCASA馬戲團首度帶著山形造型的V9馬戲篷到花蓮，帳篷內將演出親子當代馬戲「潘朵拉的盒子」，以肢體節奏與幽默開啟想像力大門；馬戲藝術家宋佳政則帶來「鈴聽奇幻書店」，透過聲音與物件展演，帶領觀眾穿越書頁，進入魔法世界。

開幕派對「踏響大地」則由身體療癒引導者太陽公主派蒂，帶領觀眾透過呼吸與律動喚醒內在節奏，啟動身體與土地的連結儀式。接著由來自花蓮、同時獲邀登上巴黎文化奧運的阿美族DJ汝妮DUNGI（DungiSapor）登場，融合原民古調與電子節拍，打造與自然共振的聲音派對。

藝術節期間也有多場感官活動，包括日落微醺瑜伽、建築跑酷、選物市集等等，演出陣容還包括台玖線樂團、Mr.YES小丑劇團、金爸獨輪、Happy Curly、空中曼舞瑜伽、宋佳政等多組風格鮮明的創作者，從當代馬戲、音樂節奏、聲音實驗到親子互動，打造一場全齡都可以參與的生活藝術節慶。

首屆身體藝術節將於7月19日到27日舉行，地點在花蓮文化創意產業園區。

花蓮 藝術節

延伸閱讀

大木作技術保存者許漢珍辭世 文化部將呈請褒揚

重要「大木作技術」保存者許漢珍辭世 文化部呈請總統明令褒揚

帶李遠重返「桂花巷」 陸小芬:澎湖是我第二個家、經歷四個人生

李遠開箱國家鐵道博物館 重遇被救回的手稿

相關新聞

台鐵二水、林內站間路基流失 緊急搶修17：28提前恢復雙線雙向通車

台鐵林內至二水間因豪雨路線掏空，下午2時25分起雙線不通，該區間停駛，台鐵啟動公路接駁，原預計今晚6時搶通，台鐵公司稍早...

9、10日水氣更盛中南部防豪雨 週末轉炎熱午後有雨

氣象署表示，明天、10日水氣比今天更多，降雨範圍更廣，中南部留意大雨或豪雨，北部、東半部有局部大雨發生機會；預估週末開始...

吃冬瓜消暑、助解毒+消腫 營養師：但千萬別吃這款冬瓜製品

節氣進入小暑，氣溫明顯轉為酷熱乾燥，民眾準備迎接高溫挑戰，夏天消暑要吃瓜類，其富含水分的特性能消暑解熱。大里仁愛醫院營養...

對流雲暴雨炸完彰化南移 上午2小時閃電近6千次

氣象署表示，今天環境偏西南風，與北方颱風丹娜絲所帶來的偏西北西風輻合，導致上午在彰化一帶發生強對流、造成劇烈降雨；據天氣...

彰化大豪雨繼續炸！10縣市豪雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時15分針對彰化等10縣市發布豪雨特報，其中彰化大豪雨，恐一路下到晚上。

堤頂交流道增北上入口 首日下班車流量曝光

北市堤頂大道新增北上匝道今天通車，下午17時30分迎接第一個下班車潮。北市交通局到場視察車流情況，車況良好沒有壅塞，不到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。