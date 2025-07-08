FOCASA馬戲篷首降花蓮 身體藝術節以五感探索自然

馬戲、音樂、運動加自然山海，由FOCASA馬戲團主辦的首屆「身體藝術節」將在花蓮文化創意產業園區登場，以身體為感知，邀請當地鄉親與旅客親身經歷馬戲團熱情表演與在地文化。

身體藝術節19日到27日將在花蓮文化創意產業園區登場，今天上午舉行記者會宣傳，文化部長李遠致詞表示，他熱愛花蓮，有段時間每週都會買下週去花蓮的火車票，只為了活動結束後可以看山跟海。

李遠指出，這次文化部支持FOCASA「身體藝術節」前進花蓮文創園區，希望FOCASA帶著先前在台南演出爆滿經驗，持續有機會鍛鍊及面對觀眾，有一天可以成為被世界看到的馬戲王國。

李遠提到，義大利導演費里尼（Federico Fellini）曾說一輩子都要拍電影的原因，「因為小時候費里尼看過馬戲團巡演，裡面所有的表演都像夢境，夢是唯一的真實，於是他用電影創造各種夢境。」李遠說，馬戲演出差不多也接近夢境，「所以馬戲非常適合小朋友看，而且馬戲所帶來的歡樂，永遠不會被忘記。」

FOCASA馬戲團團長林智偉表示，他到花蓮文創園區的第一印象，就是後面的大山，「這給了我們很多靈感，這次用山做主題，要讓花蓮這塊土地成為我們的靠山」。林智偉說，這是FOCASA馬戲團第一次前往花蓮辦活動，也是第一次帶著馬戲篷到花蓮，「期待帶給大眾不一樣的體驗。」

在2週的演出中，FOCASA馬戲團首度帶著山形造型的V9馬戲篷到花蓮，帳篷內將演出親子當代馬戲「潘朵拉的盒子」，以肢體節奏與幽默開啟想像力大門；馬戲藝術家宋佳政則帶來「鈴聽奇幻書店」，透過聲音與物件展演，帶領觀眾穿越書頁，進入魔法世界。

開幕派對「踏響大地」則由身體療癒引導者太陽公主派蒂，帶領觀眾透過呼吸與律動喚醒內在節奏，啟動身體與土地的連結儀式。接著由來自花蓮、同時獲邀登上巴黎文化奧運的阿美族DJ汝妮DUNGI（DungiSapor）登場，融合原民古調與電子節拍，打造與自然共振的聲音派對。

藝術節期間也有多場感官活動，包括日落微醺瑜伽、建築跑酷、選物市集等等，演出陣容還包括台玖線樂團、Mr.YES小丑劇團、金爸獨輪、Happy Curly、空中曼舞瑜伽、宋佳政等多組風格鮮明的創作者，從當代馬戲、音樂節奏、聲音實驗到親子互動，打造一場全齡都可以參與的生活藝術節慶。

首屆身體藝術節將於7月19日到27日舉行，地點在花蓮文化創意產業園區。