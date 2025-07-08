對流雲暴雨炸完彰化南移 上午2小時閃電近6千次

氣象署表示，今天環境偏西南風，與北方颱風丹娜絲所帶來的偏西北西風輻合，導致上午在彰化一帶發生強對流、造成劇烈降雨；據天氣風險公司觀測，上午10時至12時，彰化上空肉眼可視的閃電就發生5800多次。

彰化縣今天暴雨成災，根據中央氣象署統計，彰化今天最大時雨量發生在上午10時30分至11時30分之間，1小時內雨量達153毫米，上午10時起3小時累積雨量達266毫米。

氣象署也持續發布豪雨特報，彰化縣需留意大豪雨等級的降雨，南投縣、雲林縣地區及嘉義縣、高雄市山區有局部大雨或豪雨，中南部地區有局部大雨發生的機率。也先後透過「災防告警系統」對對彰化、雲林、嘉義、南投等縣發布大雷雨即時訊息。

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，今天環境風偏西南風，加上北方海面颱風丹娜絲外圍環流帶來偏西北西風（陸風），兩者輻合造成對流發展。

張承傳說，目前對流雲系已逐漸南移，彰化地區降雨逐漸減緩，接著雲林、南投一帶也要留意可能有短延時強降雨發生。

天氣風險公司預報員廖于霆告訴中央社記者，今天西南風帶來暖濕的空氣，造成中部大氣不穩定，而上半天的陸風像是引信，點燃這層不穩定的空氣，才造成劇烈的降雨情況。

廖于霆指出，根據天氣風險觀測資料，今天上午10時至中午12時，在彰化上空的閃電總計發生逾3萬次，其中對地閃電（指肉眼可視的閃電）就超過5800次，顯示對流相當旺盛。

午後對流雲系會往南移動，廖于霆說，不過雲林、南投整體大氣環境較彰化差，會減緩對流，預估今天晚間雨勢就會趨緩。

前中央氣象局長鄭明典也在臉書示警，彰化至台中近海的對流胞發展旺盛，雲頂出現均勻的波紋，這是強烈對流雲頂的特徵，局部地區可能有狂風暴雨及冰雹。

鄭明典提到，短時間累積這麼大片、這麼多的雨量，彰化縣可能需要周邊縣市的支援防、救災。