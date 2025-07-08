吃冬瓜消暑、助解毒+消腫 營養師：但千萬別吃這款冬瓜製品

節氣進入小暑，氣溫明顯轉為酷熱乾燥，民眾準備迎接高溫挑戰，夏天消暑要吃瓜類，其富含水分的特性能消暑解熱。大里仁愛醫院營養師徐佳靖表示，冬瓜味甘性寒，具有清熱利水、消腫的功效，不論是煮湯或入菜，是降溫防暑的好食材。

徐佳靖說，富含維生素C、鉀、鎂和膳食纖維，還有「丙醇二酸」、「葫蘆巴鹼」成分，能抑制糖類物質轉化為脂肪，對減重有不錯效果。另外，冬瓜水分含量非常高，將近97%；且每100公克熱量僅13大卡，幾乎只有一般蔬菜的一半。在膳食纖維部分，屬於「非水溶性纖維」，可促進腸道蠕動，緩解便秘。

從中醫的觀點來看，冬瓜性涼味甘，能幫助身體排除多餘水分、清除體內的熱氣，是夏季的食療指標。徐佳靖指出，冬瓜被認為是性涼的食物，建議烹煮時可以加點薑絲、枸杞，平衡食材的寒性。冬瓜皮也含有多種維生素和礦物質，削皮時不用削太乾淨，留一層薄薄的皮，利水除濕的效果更佳。

冬瓜渾身都是寶，果肉、瓜瓤、皮、籽都有益處，若是煮湯，不妨切塊後全部放進去煮，加一點點鹽提味即可，否則放太多鹽會讓利尿除濕的效果打折。徐佳靖表示，冬瓜雖然是高鉀低鈉型蔬菜，但因為水分含量高，腎臟病患者可以適量食用。

冬瓜偏涼，但寒性不像苦瓜、白蘿蔔那麼強，徐佳靖提醒，脾胃虛寒或容易腹瀉的人，應少量食用，避免加重腸胃不適。冬瓜煮菜入湯，可以加薑絲中和寒性；加黃耆、枸杞可利水又能補氣。做成冬瓜排骨湯、炒冬瓜等清爽家常菜也是不錯的選擇，補充蛋白質。

冬瓜還可以做成各種加工食品，尤其是微甜的冬瓜茶，是經典的消暑飲品。徐佳靖強調，冬瓜茶洗乾淨後連皮帶子一起煮，不宜加糖；市售的冬瓜茶多是添加精製糖，會快速升高血糖，熱量過高且愈喝愈渴，喝多了對健康完全沒有益處。