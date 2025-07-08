年紀大體力變差很正常？醫師提醒「營養不良」恐成銀髮族隱形殺手

隨著台灣邁入高齡社會，越來越多長輩面臨體重減輕、體力衰退、反覆感染等問題，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，家屬往往以為是「正常老化」，但其實這些症狀背後，可能潛藏著老年營養不良的危機。

根據衛福部資料，台灣有高達四成的長者熱量攝取不足，鈣質與維生素D等關鍵營養素普遍缺乏。長輩營養不足並不代表食物匱乏，反而是因為味覺與嗅覺退化、牙齒鬆動或吞嚥困難，導致食慾下降。再加上慢性病、多重用藥、情緒低落或獨居狀況，常讓老年人忽略飲食營養，逐漸進入「隱形飢餓」狀態。

醫師黃軒在臉書粉專指出，營養不良對老年人的打擊是全方位的，不僅可能造成免疫力下降、反覆感染，還可能導致肌少症與骨質疏鬆，增加跌倒與骨折風險；此外，傷口癒合變慢、記憶力變差，甚至慢性病惡化，也與營養不良息息相關。

專家建議，提升長輩營養攝取應從三方面著手：一是「吃得下」，可將食物煮軟、切碎，改善口腔狀況並營造溫馨用餐環境；二是「吃得夠」，根據建議，每日應攝取約1500大卡熱量與足量蛋白質（每公斤體重1.2～1.5克）；三為「吃得對」，應補充鈣、維生素D與B群，有助預防骨鬆與維持代謝。

專家也提醒，家屬若觀察到長輩體重明顯減輕、衣物變鬆或精神不濟等狀況，可考慮使用「迷你營養評估量表（MNA）」進行初步篩檢，必要時應尋求專業營養與醫療資源協助。多一分留意，就能讓長輩在暮年生活中活得更有力、更有尊嚴。