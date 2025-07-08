台灣3國家風景區獲國際綠色旅遊認證 展永續實力
交通部觀光署今天表示，日月潭、澎湖、北海岸及觀音山等3處國家風景區獲頒今年「綠色旅遊目的地認證」（GreenDestinations Awards）。
綠色旅遊目的地認證計畫結合「綠色旅遊目的地認證」與「品質海岸觀光聯盟」（Quality Coast），並遵循全球永續旅遊委員會（GSTC）所制定全球永續旅遊準則，設立多達84項永續指標，協助參與景區建立在地化的永續管理機制。
取得認證須經歷長達2至3年的籌備與實地營運，最終由國際認證機構派遣專業稽核人員進行實地訪查與評分，依實踐程度分為白金、金、銀、銅四個等級。
觀光署今天發布新聞稿表示，今年獲得「綠色旅遊目的地認證」（Green Destinations Awards）的包含日月潭國家風景區、澎湖國家風景區與北海岸及觀音山國家風景區。
日月潭國家風景區管理處2022年率先取得銀級認證，今年通過複核，再次獲頒銀質肯定，展現持續對齊國際永續標準的努力。
澎湖國家風景區管理處歷時3年準備，今年首度獲得品質海岸銀質獎，成為全台首個取得該殊榮的離島風景區。
北海岸及觀音山國家風景區管理處則獲得銅級認證，這也是繼2023、2024年兩度入選「GD全球百大目的地故事獎」後，再添新績。
觀光署表示，將持續以全球永續旅遊標準為核心，結合在地文化、生態保育與社會參與，推動更多具備環境韌性與社區共融的旅遊模式。
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