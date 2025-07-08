快訊

早有預謀？當街持刀殺害妻子、小姨 土城家暴男遭聲押禁見

中職／台灣太熱了？李珠珢「俏麗短髮」亮相 粉絲嗨：超級可愛

台灣3國家風景區獲國際綠色旅遊認證 展永續實力

中央社／ 台北8日電

交通部觀光署今天表示，日月潭、澎湖、北海岸及觀音山等3處國家風景區獲頒今年「綠色旅遊目的地認證」（GreenDestinations Awards）。

綠色旅遊目的地認證計畫結合「綠色旅遊目的地認證」與「品質海岸觀光聯盟」（Quality Coast），並遵循全球永續旅遊委員會（GSTC）所制定全球永續旅遊準則，設立多達84項永續指標，協助參與景區建立在地化的永續管理機制。

取得認證須經歷長達2至3年的籌備與實地營運，最終由國際認證機構派遣專業稽核人員進行實地訪查與評分，依實踐程度分為白金、金、銀、銅四個等級。

觀光署今天發布新聞稿表示，今年獲得「綠色旅遊目的地認證」（Green Destinations Awards）的包含日月潭國家風景區、澎湖國家風景區與北海岸及觀音山國家風景區。

日月潭國家風景區管理處2022年率先取得銀級認證，今年通過複核，再次獲頒銀質肯定，展現持續對齊國際永續標準的努力。

澎湖國家風景區管理處歷時3年準備，今年首度獲得品質海岸銀質獎，成為全台首個取得該殊榮的離島風景區。

北海岸及觀音山國家風景區管理處則獲得銅級認證，這也是繼2023、2024年兩度入選「GD全球百大目的地故事獎」後，再添新績。

觀光署表示，將持續以全球永續旅遊標準為核心，結合在地文化、生態保育與社會參與，推動更多具備環境韌性與社區共融的旅遊模式。

國家風景區 永續 綠色

延伸閱讀

「福爾摩沙北海岸藝術季」7／18精彩登場 不錯過！漂流木藝術共創饗宴

軍機加入海空疏運 澎湖滯留旅客逾5千人已返台

中颱丹娜絲6日23時40分嘉義布袋登陸 嘉南澎湖風雨劇烈

丹娜絲中心「嘉義、台南交界」稍晚登陸 澎湖、台南驚見16級陣風

相關新聞

快訊／台鐵二水林內段路基流失雙線不通 數百乘客遊覽車接駁

雲林縣今日上午11時開始豪雨不斷，台鐵二水到林內間(K255+200)受豪大雨影響，下午路線掏空造成雙線不通，下午3時在...

未加開北宜高鐵說明會就進入環評？公民團體批鐵道局「急什麼」

高鐵延伸宜蘭建設進入環評，環境部5月初舉行小組初審，環委提出15項意見要求補充，多數要求交通部鐵道局加強地方溝通，但鐵道...

吃冬瓜消暑、助解毒+消腫 營養師：但千萬別吃這款冬瓜製品

節氣進入小暑，氣溫明顯轉為酷熱乾燥，民眾準備迎接高溫挑戰，夏天消暑要吃瓜類，其富含水分的特性能消暑解熱。大里仁愛醫院營養...

對流雲暴雨炸完彰化南移 上午2小時閃電近6千次

氣象署表示，今天環境偏西南風，與北方颱風丹娜絲所帶來的偏西北西風輻合，導致上午在彰化一帶發生強對流、造成劇烈降雨；據天氣...

彰化大豪雨繼續炸！10縣市豪雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時15分針對彰化等10縣市發布豪雨特報，其中彰化大豪雨，恐一路下到晚上。

是萊姆還是檸檬？ 農糧署曝「4特徵」輕鬆辨別

檸檬與萊姆同屬「芸香科柑橘屬」，常見於餐飲與料理中，但兩者在外觀與顏色上相似，常讓人難以區分。其實，這兩種水果在果型、果皮厚薄、有無籽及風味上，都有明顯差異，只要掌握幾個簡單特徵，就能輕鬆辨別。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。