快訊／台鐵二水林內段路基流失雙線不通 數百乘客遊覽車接駁
雲林縣今日上午11時開始豪雨不斷，台鐵二水到林內間(K255+200)受豪大雨影響，下午路線掏空造成雙線不通，下午3時在斗六車站啟動公路接駁，目前已調派15輛遊覽車接駁，從斗六車站接駁到二水、員林車站，影響乘客人數逾300人，台鐵表示，預計下午6時完成搶修，恢復通車。
雲林今日雨勢不斷，台鐵西部幹線二水至林內間受豪大雨影響路線不通，大量乘客只能在斗六火車站等待，有乘客抱怨不知道要等多久，後續行程受到影響，很不方便。
斗六車站長陳重任表示，二水至林內間部分路段路基流失，因仍在下雨搶修不易，已啟動公路接駁，下午3時調派15輛遊覽車，將乘客接駁至二水、員林車站轉乘。
台鐵表示，受豪大雨影響致行經二水=林內區間未使用之車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理，預計下午6時完成搶修，恢復通車。
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