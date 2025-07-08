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不是只有形狀！醫揭「糞便氣味」4大警訊 鐵鏽、發酵酸味注意

聯合新聞網／ 綜合報導
上廁所時別只看便便形狀，氣味也藏著健康警訊！圖／ingimage
上廁所時別只看便便形狀，氣味也藏著健康警訊！圖／ingimage

上廁所時別只看糞便形狀，氣味也藏著健康警訊！腸胃科醫師鄭泓志提醒，腸道是一套精密的消化與代謝系統，當出現問題時，糞便的氣味往往比症狀更早變化，若只是偶爾出現異味，可能和飲食有關，但如果持續數日氣味異常，就該提高警覺、儘早就醫。

鄭泓志在臉書指出，糞便氣味主要來自腸道細菌在分解食物時釋放的「揮發性有機化合物」，包括硫化氫、氨氣、甲烷等氣體。不同疾病會產生不同氣體組合，就像人體專屬的「氣味指紋」，能提前揭露腸胃是否出狀況，他也整理出四種常見異常氣味與可能對應的身體警訊：

鐵鏽味、腥臭味 伴隨黑便

這類味道多半和上消化道出血有關，當血液進入胃中被胃酸分解後，會釋出鐵鏽味與腥臭感，排出時呈現黑色柏油狀糞便。可能疾病包括胃潰瘍、胃出血、十二指腸潰瘍等。

油耗味、濃烈腐敗味 伴隨油脂殘留與漂浮便

若排便帶有油脂感或飄浮不沉，並散發油耗味，可能與脂肪吸收不良有關。常見原因包括慢性胰臟炎、胰臟腫瘤、膽道阻塞、膽結石等，都是讓脂肪無法被有效分解的疾病。

發酵酸味、帶氣泡的異常糞便

這種氣味常見於腸道菌相失衡，壞菌增生導致食物異常發酵，產生刺鼻酸氣與氣泡狀排便。常見原因包含腸躁症、益生菌不足、作息失調、長期壓力等。

雞蛋味 伴隨軟黏或糊狀糞便

高蛋白飲食如吃太多肉、蛋、乳製品或蛋白粉，也可能讓糞便變得難聞。這是因為腸道細菌分解含硫胺基酸，產生大量硫化氫，導致排便時出現強烈「臭雞蛋味」。

氣味 脂肪 膽結石 雞蛋

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