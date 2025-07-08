養生族看過來！喝完豆漿脹氣 醫曝多一步驟：肚子不再鼓起來
不少人為了養生選擇每天喝豆漿，不過有些人喝完卻覺得肚子脹脹的、容易放屁，甚至不敢再碰。營養醫學醫師劉博仁提醒，如果民眾是自己打豆漿，千萬別少了「煮沸這一步」，因為沒煮熟的豆漿可能藏著「凝集素」，會讓腸胃很受傷！
劉博仁在臉書分享案例，一名50多歲女性因為心悸、盜汗、睡不好前來求診，這是典型更年期症狀，他建議對方補充含天然大豆異黃酮的豆漿，有助緩解不適，沒想到對方卻表示，自己一喝豆漿就脹氣，好不舒服。
劉博仁解釋，豆漿中的棉子糖、水蘇糖等寡糖，人體小腸無法完全分解，進入大腸後會被細菌發酵產氣，是造成脹氣、排氣頻繁的主因。此外，許多人自製豆漿後直接喝，卻忘了煮沸至少5到10分鐘，沒能破壞其中的「凝集素」，這類天然抗營養因子會傷害腸黏膜，讓腸胃更不舒服。
他建議，喝豆漿最好從少量開始，初期可從100毫升慢慢增加，並務必把豆漿煮滾、悶煮5到10分鐘後再飲用，「煮過再喝」才是正確方式。那位女性依建議調整後，回診時驚訝表示：「真的差很多，喝完肚子不會再鼓起來，心情也比較安定了！」
至於許多人擔心大豆異黃酮會影響乳腺或子宮肌瘤，劉博仁也說明，其實市售豆漿中的含量並不高，每100毫升約6到10毫克，一天喝1～2杯（約200～400毫升）對大多數更年期女性來說屬於安全範圍。
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