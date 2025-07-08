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猩紅熱達5年同期最高點 疾管署示警3至12歲兒童最嚴峻

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，猩紅熱近期流行症狀；示意圖。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，猩紅熱近期流行症狀；示意圖。記者李青縈／攝影

A型鏈球菌病人增加，除輕度感染咽喉炎、猩紅熱等症狀頻傳，甚至有病人送醫後出現毒性休克。疾管署發言羅一鈞表示，春夏本來就是猩紅熱流行時節，但是上周猩紅熱就診人數達到239人次寫下近五年來同期新高。

林口長庚醫院副院長邱政洵日前示警，A型鏈球菌感染後會出現發燒、肌肉酸痛、咽喉炎及猩紅熱症狀；猩紅熱除咽喉炎外，合併全身皮膚出疹、發癢，以及舌頭上出現草莓狀突起等症狀。另提醒稱為「食人菌」的M1UK分型容易引發毒性休克症已經在台灣現蹤。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，根據健保署統計，猩紅熱就診人次從去年11月開始逐漸上升，直到今年5月中旬達到高原，目前處在高原期；依照就診年齡來看，主要為3至12歲兒童。

羅一鈞說，上周就診人次達到245人次，五月至今處在相對高點，5月初時單周就診數達到239人次。過往春夏都是猩紅熱流行期，但是2020年至2024年因為新冠防疫因素，疫情一直處在低點，單周就診人次都僅有2位數。另外，疾管署跟長庚願團隊和罪，經過分析後，M1UK檢出僅占3%，目前只有零星檢出，國內尚未流行。

羅一鈞提醒，猩紅熱症狀如發燒、咽喉炎等，跟腸病毒症狀類似；腸病毒即將進入流行，呼籲民眾、醫師流行。疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君也呼籲民眾，A型鏈球菌治療天數是10天，民眾切勿因為2、3天症狀緩解後就自行停藥。

疾管署 羅一鈞 腸病毒

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