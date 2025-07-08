台東午後飆37.5度高溫 彰化上午時雨量達153毫米

氣象署今天下午更新高溫資訊，台東已有焚風發生，太麻里出現37.5度高溫。另外，彰化上午出現時雨量達153毫米的劇烈降雨，對流雲系逐漸南移、減弱，北彰化雨勢稍微減緩。

中央氣象署下午持續更新高溫資訊，颱風環流沉降及西南風沉降影響，台東縣已有焚風發生，今天白天台東縣為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現機會；宜蘭縣、花蓮縣、金門縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

氣象署預報員張承傳說，今天因台東發生焚風，台東多處地區已出現37度以上高溫，以太麻里鄉37.5度最高。

氣象署今天也針對彰化縣發布豪雨特報，注意大豪雨等級降雨。張承傳指出，今天彰化地區時雨量最大達153毫米，發生在上午10時30分至11時30分之間，且在上午10時至下午1時，3小時累積雨量達266毫米，代表上半天對流雲系幾乎沒有移動，造成劇烈且持續性的降雨。

張承傳表示，由於今天環境偏西南風，上半天與北方颱風丹娜絲外圍風場交互影響，導致這波對流降雨幾乎集中在彰化地區；目前對流雲系已經慢慢南移、減弱，北彰化降雨情況也開始減緩。

氣象署提醒，今天南投縣、雲林縣地區及嘉義縣、高雄市山區有局部大雨或豪雨，中南部地區有局部大雨發生機會。