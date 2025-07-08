未加開北宜高鐵說明會就進入環評？公民團體批鐵道局「急什麼」

高鐵延伸宜蘭建設進入環評，環境部5月初舉行小組初審，環委提出15項意見要求補充，多數要求交通部鐵道局加強地方溝通，但鐵道局未加開說明會，明天就要進入環評小組二次審查。宜蘭公民團體今天批評鐵道局急什麼？其態度自始至終高傲強硬，操弄數字誤導環委的作法更讓人不齒。

鐵道局說明，高鐵延伸宜蘭建設依環評法辦理，歷經現勘及3月初的公聽會，4月15日送環境部審查，5月5日環評專案小組初審會議後，除積極針對審查結論、委員、公民團體及民眾意見進行處理外，同時藉由出席地方說明會、蒐集輿論掌握各界關注議題，納入環評初審的補充修正後，提送明天二次審查，將來也會在計畫推動過程中繼續加強與民眾溝通。

高鐵監督聯盟等公民團體看到鐵道局補充回覆給環評委員的內容，批評鐵道局還沒有依委員的要求加開說明會，就急著環評？守護宜蘭好山好水行動聯盟發起人孫博萮也說，現階段已無意溝通，後面要在設計及用地徵收階段再溝通，木已成舟，開發單位主動「溝通」為零，違背前次初審會議結論。

高鐵監督聯盟說，前次專案小組會議包括邱祈榮、侯嘉洪及陳裕文等多位環委，要求鐵道局儘速與受影響住戶溝通說明，但鐵道局除了3月一次法定公聽會，從未主動辦過任何說明會，議長與議員聯署發函要求鐵道局辦理說明會，鐵道局仍置之不理。

聯盟指出，立委吳宗憲不滿交通部不辦、立委自己辦，6月12日在礁溪鄉公所由立委辦公室辦理地方說明會，邀請鐵道局說明，會中鐵道局千篇一律官方說法、避重就輕，更未進行任何實質環境衝擊及土地權益疑慮的的釐清。

聯盟說，鐵道局回覆多位環委意見竟稱「…本計畫為回應地方民意，不限於加開說明會方式，已私下多次至地方進行回應說明，並將持續與地方民眾溝通…」，誤導環評委員要求的說法，讓人憤慨不齒，藐視多數環委要求溝通之審查意見。

此外，高鐵監督聯盟指出，鐵道局說明高鐵具旅行時間優勢時，竟以台中及花蓮為起終點站比較，稱北宜高鐵比直鐵快38分鐘，為何不以台北、宜蘭為起終點比較行車時間？北宜直鐵站停靠市區，不必加計轉乘時間，高鐵則須加計宜蘭新站至宜蘭站轉乘及行車時間13分，事實上台北到宜蘭的直鐵、高鐵行車時間只相差5至7分鐘。