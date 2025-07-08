吃完藥後…2妹子狂喊胸痛 醫揪四關鍵：腐蝕食道引發潰瘍

吃藥別忘了這些事！肝膽腸胃科醫師謝文斌在臉書分享兩起案例，都是年輕女性因胸口劇痛就醫，進一步檢查才發現是「藥物性食道炎」。這兩人的共通點是：吃飯速度快、服藥沒配足夠的水，且吃完藥後馬上躺下，導致藥物卡在食道、腐蝕黏膜，引發發炎甚至潰瘍。

謝文斌指出，兩名女性平時健康，沒有胃食道逆流等慢性病，一人因痘痘服用抗生素，另一人因運動受傷買止痛藥，都是常見藥物，但因服藥方式錯誤，導致食道中段受損，出現劇烈疼痛、進食困難等症狀，還可能有解黑便的情形。

經胃鏡檢查發現，兩人食道皆出現灼傷與表淺性潰瘍，為典型的藥物性食道炎表現。謝文斌提醒，這種情況常見於服用四環黴素類抗生素、非類固醇消炎藥（NSAIDs）、鐵劑等藥物，尤其是女性與年長者較為好發。

若服藥時水喝太少，藥丸或膠囊易卡在食道，產生局部刺激甚至潰爛，典型症狀包含胸口灼熱、吞嚥困難或疼痛，多數在服藥幾小時到數天內發作。

為避免藥物性食道炎，謝文斌建議，吃藥一定要喝足水，至少200到250毫升，同時避免躺著吃藥，服藥後應維持坐姿或站姿至少30分鐘，睡前也不建議馬上服藥，以降低風險。