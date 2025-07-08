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是萊姆還是檸檬？ 農糧署曝「4特徵」輕鬆辨別
檸檬與萊姆同屬「芸香科柑橘屬」，常見於餐飲與料理中，但兩者在外觀與顏色上相似，常讓人難以區分。其實，這兩種水果在果型、果皮厚薄、有無籽及風味上，都有明顯差異，只要掌握幾個簡單特徵，就能輕鬆辨別。
農糧署日前在臉書粉專中提到，檸檬（Lemon）又稱有籽檸檬或四季檸檬，台灣常見的品種為「優利卡（Eureka）」，果實多為長橢圓形，果皮略厚且油胞明顯，切開後可見淺黃色果肉與多顆種子，氣味清香、酸味鮮明，適合製作甜點與果汁。
萊姆（Lime）則常被稱為無籽檸檬，以「大溪地（Tahiti）」品種最常見。其果形較為圓潤或卵形，果皮薄且油胞細緻，果肉呈淺黃綠色，幾乎無籽。風味偏酸但清爽，適合生食或入菜料理。
不論是檸檬還是萊姆，都富含水分且熱量低，含有檸檬酸、維生素C與多種礦物質，如鉀、鈣、鎂等，是炎炎夏日既消暑又補充營養的好選擇！消費者可依料理需求與個人口味進行挑選。
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