快訊

完成與癌逝母約定！考場吐血她仍考上中山女高 父讚「全家驕傲」

仙塔律師涉洩密洗錢助詐團！靈骨塔騙上億手法曝光 犯嫌早知偵辦進度

等到了！Gogoro推「0月租方案」騎多少付多少 資費方案、優惠一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

「在陌生的人群裡找到自己」 孤獨世代展覽探索6種孤獨型態

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
展覽開幕的跨世代繪畫共創活動，長者和小朋友一起創作。圖／弘光科大提供
展覽開幕的跨世代繪畫共創活動，長者和小朋友一起創作。圖／弘光科大提供

「在陌生的人群裡，找到自己」，台中市圖書館沙鹿深波分館與好好園館攜手策劃「孤獨世代」展覽，今天舉辦開幕儀式，孤獨世代展覽探索6種孤獨型態；提及社區中存在著龐大的「潛在孤獨人口」，急需有系統、有溫度的公共對話與行動，讓孤獨得以被理解、被看見、被接住。

台中市立圖書館沙鹿深波分館與好好園館攜手策劃「孤獨世代」展覽，今天正式啟動長達6個月的孤獨探索行動，期望吸引超過一萬人參與展覽與行動任務；展覽結合在地教育資源，由弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系投入產學合作，期盼透過教育資源與在地連結，讓更多青年學子參與社會議題、實踐社區共好。

2024年台中市社會局統計，在沙鹿地區65歲以上長者中有近28%獨居或長時間單獨生活，青壯年族群中則有高達34%的民眾表示「一周內沒有與任何親友進行深度對話」；這樣的孤獨現象不分年齡、不分階層，涵蓋退休者、年輕上班族、單親父母與遠地就學青年；數據顯示，社區中存在著龐大的「潛在孤獨人口」，急需有系統、有溫度的公共對話與行動，讓孤獨得以被理解、被看見、被接住。

「孤獨世代」展覽以「在陌生的人群裡找到自己」為核心策展理念，轉化為展場空間中的6大孤獨型態體驗：角色孤獨、關係孤獨、數位孤獨、情緒孤獨、存在孤獨與社會孤獨，透過感官設計、任務卡與互動場域，邀請民眾穿梭於展覽與圖書館藏書書櫃之間，甚至走進街區，實際與人互動，體會溫柔的接納與連結。

展覽免費參觀，展期至今年12月31日止。搭配展覽，另將於深波圖書館舉行辦理孤獨議題影展，時間為：7月18日上午9時30分至12時、8月15日下午2時30分至5時、9月19日上午9時30分至12時、10月17日下午2時30分至5時。

台中市立圖書館沙鹿深波分館與好好園館攜手策劃「孤獨世代」展覽，今天舉辦開幕儀式。圖／弘光科大提供
台中市立圖書館沙鹿深波分館與好好園館攜手策劃「孤獨世代」展覽，今天舉辦開幕儀式。圖／弘光科大提供

台中市 圖書館 孤獨

延伸閱讀

周春米颱風天在北歐 縣府：1年前已規劃也掌握防颱

影／丹娜絲颱風周春米北歐考察未返國 屏縣府：同步掌握防颱卻遭惡意抹黑

三重兒童親子圖書館啟用 新北首座STEAM共學館

整合「五管」… 彰化苗木之鄉永靖圖書館不當無殼蝸牛 今動土興建

相關新聞

未加開北宜高鐵說明會就進入環評？公民團體批鐵道局「急什麼」

高鐵延伸宜蘭建設進入環評，環境部5月初舉行小組初審，環委提出15項意見要求補充，多數要求交通部鐵道局加強地方溝通，但鐵道...

比藥物更有效！醫曝每天「1動作」促進身體代謝 抗癌又控糖

「冷到發抖，讓身體吃點苦」可能成為控糖抗癌新關鍵。台北榮總遺傳優生科主任張家銘近日在臉書發文，引述最新研究指出：讓身體冷一點、抖一下，竟可能啟動身體代謝系統，喚醒棕色脂肪，讓細胞重新學會「怎麼用糖、怎麼省糖」，不只能降血糖、降血壓，甚至能讓癌細胞「餓死」。

新生兒腸病毒高點已過 羅一鈞示警到8月流行期恐延續

近期處在新生兒腸病毒流行期，整體疫情雖未進入流行期，但伊科病毒11型重症肆虐已奪5名新生兒性命，加上暑假活動密集可能再度...

不肖業者盯上鳳凰電波 醫認證由「她」代言後引爆風潮

台北市某醫療器材公司被控未經核准，輸入及改裝鳳凰電波等醫美器材，租給醫美診所使用。經刑事局搜索公司及相關診所，查獲公司負...

猩紅熱達5年同期最高點 疾管署示警3至12歲兒童最嚴峻

A型鏈球菌病人增加，除輕度感染咽喉炎、猩紅熱等症狀頻傳，甚至有病人送醫後出現毒性休克。疾管署發言羅一鈞表示，春夏本來就是...

等到了！Gogoro推「0月租方案」騎多少付多少 資費方案、優惠一次看

Gogoro聽到騎士車主心聲了！Gogoro network目前共有15種資費方案，今日7月8日下午三點正式推出「0月租方案」，騎多少付多少，有望比油車還便宜，對標油車1公里約1元，且PBGN新舊車主都能使用，也讓比較少騎Gogoro的車主是一大福音，聯合新聞網《科技玩家》整理「0月租方案」相關資費懶人包。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。