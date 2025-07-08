「在陌生的人群裡找到自己」 孤獨世代展覽探索6種孤獨型態

「在陌生的人群裡，找到自己」，台中市立圖書館沙鹿深波分館與好好園館攜手策劃「孤獨世代」展覽，今天舉辦開幕儀式，孤獨世代展覽探索6種孤獨型態；提及社區中存在著龐大的「潛在孤獨人口」，急需有系統、有溫度的公共對話與行動，讓孤獨得以被理解、被看見、被接住。

台中市立圖書館沙鹿深波分館與好好園館攜手策劃「孤獨世代」展覽，今天正式啟動長達6個月的孤獨探索行動，期望吸引超過一萬人參與展覽與行動任務；展覽結合在地教育資源，由弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系投入產學合作，期盼透過教育資源與在地連結，讓更多青年學子參與社會議題、實踐社區共好。

2024年台中市社會局統計，在沙鹿地區65歲以上長者中有近28%獨居或長時間單獨生活，青壯年族群中則有高達34%的民眾表示「一周內沒有與任何親友進行深度對話」；這樣的孤獨現象不分年齡、不分階層，涵蓋退休者、年輕上班族、單親父母與遠地就學青年；數據顯示，社區中存在著龐大的「潛在孤獨人口」，急需有系統、有溫度的公共對話與行動，讓孤獨得以被理解、被看見、被接住。

「孤獨世代」展覽以「在陌生的人群裡找到自己」為核心策展理念，轉化為展場空間中的6大孤獨型態體驗：角色孤獨、關係孤獨、數位孤獨、情緒孤獨、存在孤獨與社會孤獨，透過感官設計、任務卡與互動場域，邀請民眾穿梭於展覽與圖書館藏書書櫃之間，甚至走進街區，實際與人互動，體會溫柔的接納與連結。