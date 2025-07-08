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不肖業者盯上鳳凰電波 醫認證由「她」代言後引爆風潮

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
上溢國際公司未經許可，低價輸入鳳凰電波醫療器材，台北地方檢察署檢察官針對非法醫美犯罪集團成員，及使用仿冒醫美器材之涉案醫美診所執行搜索，約談上溢國際負責人黃國祥（見圖）等黃姓4兄弟，共11人到案。記者黃義書／攝影
上溢國際公司未經許可，低價輸入鳳凰電波醫療器材，台北地方檢察署檢察官針對非法醫美犯罪集團成員，及使用仿冒醫美器材之涉案醫美診所執行搜索，約談上溢國際負責人黃國祥（見圖）等黃姓4兄弟，共11人到案。記者黃義書／攝影

台北市某醫療器材公司被控未經核准，輸入及改裝鳳凰電波等醫美器材，租給醫美診所使用。經刑事局搜索公司及相關診所，查獲公司負責人黃姓男子及仲介、員工共12人，今依醫療器材管理法等移送。

警方調查，該醫療器材公司是黃姓4兄弟經營，由49歲二哥擔任負責人，涉未經衛福部核准及原廠同意授權，從大陸輸入鳳凰電波、海芙音波、美國音波等醫美器材，並改裝探頭提升使用次數，租給台北、新北市多間醫美診所，對不知情的患者使用。

據了解，有10多間診所使用相關器材，警方查扣醫美儀器、探頭、改機組裝工具及電子零件、玻尿酸、肉毒桿菌、減肥針劑等，後續將清查診所人員是否涉案，並追查器材來源及流向。

皮膚科醫學會秘書長、台北長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠說，鳳凰電波為近來十分熱門的醫美治療，最重要的因素是，鳳凰電波由藝人林心如代言，引發話題，業者行銷策略十分成功，每一個人都想變得和藝人一樣美，且其由電波轉為熱能，以刺激皮膚膠原蛋白增生，確實對於皮膚緊緻、改善膚質、縮小毛孔都有幫助。

黃毓惠說，鳳凰電波治療由電能轉為熱能，因此，若裝有心臟節律器等電子裝置的患者並不適用，糗治療過程會產生熱能，膚質敏感者也需提高警覺，應進一步與醫師討論治療方式，目前臨床上選擇鳳凰電波醫美的人數不少，一次療程看施打發數，價格約為9萬至12萬元，每1至2年施打一次。

她說，鳳凰電波的儀器、探頭都有規範，如果用到不合格的探頭，擔心可能會有熱能無法均勻的發散的問題，可能導致皮膚灼傷，過往許多電波治療引發的醫療糾紛，常見皮膚燙傷、起水泡等。

因此，民眾治療前應確認儀器、探頭是否為何合法產品，每一個探頭都應是完整包裝，且醫師必須在治療者面前拆封、確診雷射標籤、安裝等，而探頭屬於一次性醫材，使用一次就必須丟棄，若治療費用低於行情價，同樣須提高警覺。

林心如 皮膚科 診所 醫師 醫美

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