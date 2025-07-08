比藥物更有效！醫曝每天「1動作」促進身體代謝 抗癌又控糖

「冷到發抖，讓身體吃點苦」可能成為控糖抗癌新關鍵。台北榮總遺傳優生科主任張家銘近日在臉書發文，引述最新研究指出：讓身體冷一點、抖一下，竟可能啟動身體代謝系統，喚醒棕色脂肪，讓細胞重新學會「怎麼用糖、怎麼省糖」，不只能降血糖、降血壓，甚至能讓癌細胞「餓死」。

醫師張家銘近日在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文寫道，根據2024年《Nature Metabolism》一項研究結果，15位過重或糖代謝異常的成人，在不做劇烈運動、不吃藥的情況下，每天穿著輕便衣物，待在冷氣房裡讓身體「輕微發抖」1小時，連續10天後發現，不僅空腹血糖下降，連血脂、血壓也同步改善，體內的葡萄糖運輸蛋白（GLUT4）活性顯著提升，肌肉變得更有效率地使用血糖，整個代謝變得有彈性、有效率。

另一篇於2022年《Nature》發表的研究，直接將這套「冷訓練法」試用在罹癌小鼠身上。研究人員將罹癌小鼠置於攝氏4度低溫中，結果發現癌細胞竟然長不大，就連最難治的胰臟癌，生長速度也被迫停擺。

研究團隊發現，冷刺激讓棕色脂肪組織啟動，開始大量搶走血中葡萄糖，而癌細胞若搶不到糖，就會陷入「斷糧」，失去生長條件。這不只是動物實驗，研究團隊也透過正子攝影（PET scan）觀察一位淋巴癌病患在冷環境下的變化，證實棕色脂肪被活化時，會讓腫瘤的糖攝取量明顯下降。

張家銘表示，研究並不代表住在寒帶就比較健康，而是有沒有真的「冷到」、有沒有「動起來」，進而讓「糖的指揮官」棕色脂肪啟動，降低癌症風險。

張家銘強調：「身體的代謝，其實是可以被重新訓練的」。建議民眾不必折磨自己硬碰極寒，關鍵是「微冷」、「微動」，只要在冷氣房中穿少一點，溫度控制在16～20°C，每天30～60分鐘，或早上用冷水洗臉、泡腳，讓身體抖一下，再搭配伸展、甩手、快走等輕度活動，喚醒肌肉吸糖力，讓糖去對的地方。