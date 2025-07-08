新生兒腸病毒高點已過 羅一鈞示警到8月流行期恐延續

近期處在新生兒腸病毒流行期，整體疫情雖未進入流行期，但伊科病毒11型重症肆虐已奪5名新生兒性命，加上暑假活動密集可能再度推升疫情。疾管署發言人羅一鈞表示，目前評估伊科病毒11型最高點已過，但仍在流行期，提醒家長提高警覺。

上周無新增腸病毒重症或死亡個案，另先前公布的北部新生兒腸病毒重症死亡個案，檢驗確定為伊科病毒11型。今年累計仍維持9例腸病毒重症，含6死，重症病例數仍為6年同期最高，其中6例是新生兒，其中5死，均為伊科病毒11型重症。

羅一鈞說，腸病毒就診人次上周為6772人次，較前一周6877人次略降1.5%，尚未到流行期；新生兒腸病毒流行期間高點在6月中已過，但到7月底預估都還是流行期間，不排除延長到8月，仍請家長和照顧新生兒的醫療照護機構要提高警覺。國內2018年5月至7月也曾有一波新生兒伊科病毒11型疫情，造成7例新生兒伊科病毒11型重症、其中6例死亡。

疫情中心主任郭宏偉表示，社區流行病毒以伊科病毒11型最多、占39%，其次為克沙奇A6型、占20%和克沙奇A2型、占17%，預期7至8月因暑期活動或出遊，疫情整體趨勢仍可能上升，幼托機構、暑期班、夏令營請注意加強幼童洗手和環境清潔消毒。

另，疾管署因應近期腸病毒疫情，經綜整國內外文獻，並邀集專家廣泛討論及參考專業醫學會建議，已完成「新生兒腸病毒臨床處置建議」修訂並於7月2日函文周知，修訂重點包含

（1）宣導孕婦在生產前應加強防護措施，避免產前感染。

（2）詢問母親分娩前14天及同住家人（含幼兒）是否出現疑似腸病毒感染症狀，以及早進行新生兒處置。

（3）加強監測新生兒發病早期症狀及肝指數、凝血功能等，並納入電解質失衡和腎上腺出血。

（4）針對新生兒、未滿三個月具高風險因子（如早產等）之嬰兒，授乳母親若疑似感染腸病毒，建議就醫與醫師討論最佳哺乳方案，可考慮暫緩哺餵母乳，過程中協助母親維持泌乳，待疾病康復後可恢復母乳哺育。

新生兒腸病毒流行期間，疾管署持續建議：

一、如家中有新生兒：

- 盡量謝絕訪客，也盡量謝絕親朋好友對新生兒抱抱親親

- 盡量避免讓新生兒出入人潮眾多的公共場所

- 如家人有症狀請自我隔離或做好防護，盡量不接觸新生兒

- 家人工作或外出後返家先更衣洗手，在摟抱、餵食新生兒前，務必以肥皂正確洗手

- 保持環境清潔，定期清消嬰兒的玩具和生活用品

- 新生兒出現發燒、活力不佳、進食下降等症狀，應盡速送醫

二、如本身是或家中有快到預產期的孕婦：

- 若出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉等症狀，應盡速就醫並主動告知醫師

- 如家人有症狀請自我隔離或做好防護，盡量不接觸孕婦

- 避免出入人潮眾多的公共場所、避免接觸有症狀的人士

- 勤洗手、戴口罩，保持環境清潔

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒初期可能會出現發燒或低溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重威脅生命，一旦有上述症狀，務必盡速帶往就醫。

另外，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速送到大醫院接受治療。