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13至24歲梅毒通報連4年上升 7月起年輕族群梅毒免費篩

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署7月起與全台13家醫院合作啟動「性病匿名諮詢」及「年輕族群免費梅毒快篩」服務。示意圖。本報資料照片
疾管署7月起與全台13家醫院合作啟動「性病匿名諮詢」及「年輕族群免費梅毒快篩」服務。示意圖。本報資料照片

國內愛滋病毒感染、淋病疫情持續下降，但梅毒疫情仍上下波動，其中13至24歲梅毒通報數已連續4年上升。疾管署7月起與全台13家醫院合作啟動「性病匿名諮詢」及「年輕族群免費梅毒快篩」服務，30分鐘就可以獲得梅毒檢驗結果，初篩陽下更免部分負擔及掛號費。

疾管署統計，今年1至6月全國性傳染病疫情顯示：愛滋病毒感染和淋病通報新增數分別為438例和3048例，較去年同期508例和3754例分別下降14%和19%，均已呈現下降趨勢。

然而，梅毒疫情則上下波動，今年前6月梅毒新增4912例，較去年同期的4635例上升6％，且進一步分析13至24歲為近年來唯一持續上升的年齡層，2024年13至24歲梅毒通報數為1773例，較2023年的1490例上升19%，已連續4年上升，2025年1至6月13至24歲族群梅毒956例，仍較去年同期的844例上升13%

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君，面對Z世代日益增長的性傳染病匿名諮詢需求，此次推出的「性傳染病匿名諮詢服務」，民眾可透過電話專線、E-mail或LINE@等多元管道進行一對一的專屬服務，所有對話內容將嚴格保密，確保個人隱私。

諮詢內容涵蓋性傳染病預防、症狀、治療等各面向，並提供就醫資源轉介（如匿名篩檢及性健康友善院所等），服務由全台13家合作醫院共同提供，確保民眾能獲得私密且專業的資訊，更多資訊請到疾管署性傳染病匿名諮詢與篩檢專區。

另外，疾管署提供學生或24歲以下的年輕族群，免費梅毒快篩服務。30分鐘內就有梅毒檢驗結果，並補助初篩陽性首次就醫免部分負擔及掛號費。13家醫院為北市聯醫昆明院區、北榮、部桃、林口長庚、新竹馬偕、中榮、中山附醫、成大、奇美、高榮、高醫中和醫院、高市民生醫院、高醫岡山醫院。

衛生福利部（疾管署及國民健康署）與教育部暨所屬國民及學前教育署等單位共同成立的「青少年性教育（性健康及性病防治）聯繫平台」，提供年輕族群更全面的性健康支持，同時也整合各單位製作之性傳染病防治相關衛教素材，建立「性傳染病衛教資源」專區，提供多元衛教宣導素材（含圖卡、影片、簡報、手冊、單張等），歡迎各級學校、公衛或醫療院所、民間團體及民眾，透過此專區下載運用，共同提升民眾的防治知能。

傳染病 疫情 疾管署

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