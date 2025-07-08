不符藥事法！中草藥師網路橫行藥師批誤導民眾 衛福部要查了

衛福部放寬中藥商執業資格爭議未落幕，近期多位民眾在社群媒體貼出「中醫醫學會全國聯合會」核發「中草藥師證書」，挨批有違法疑慮。基層藥師協會理事長沈采穎說，此舉已嚴重混淆視聽，由非專業人員販售中藥，恐對民眾用藥安全造成威脅。衛福部中醫藥司科長謝采蓓說，衛福部將調查，並建議學會不該以「師字級」核發證書。

沈采穎表示，依「藥師法」規定，藥師為我國法定專業資格，該法明訂，中華民國人民經藥師考試及格者，得充藥師，且非領有藥師證書者，不得使用藥師名稱，因此未經國家考試合格、取得合法藥師證書者，不得擅自使用「藥師職稱」。網路流傳所謂中草藥師證書，非國家機關核發，也無國家考試制度，且藥師一詞極易誤導民眾。

「中草藥師名稱，易讓民眾誤認其具備受國家認可藥事專業資格。」沈采穎說，若持中草藥師民眾進一步從事藥物諮詢、販售或其他藥事行為，已涉嫌觸法，應嚴正處理，呼籲衛福部與台北市政府衛生局立即啟動調查，釐清該協會核發證書合法性，並查明相關人員是否涉及未具資格提供藥事服務等行為，杜絕藉專業名銜行騙行為，保障民眾用藥安全與健康權益。

謝采蓓表示，中草藥師證書及相關訓練課程，均未經衛福部同意，會請地方衛生局進行了解，草藥是以食品處理，但使用「師字級」作為名稱並不妥適，請學會改善，且還需釐清中草藥師是指中草藥專門執業人員，還是中草「藥師」，目前正在調查當中，如相關人員經手中藥產品販賣，則已違反藥事法。