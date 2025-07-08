6部立醫院護病比未達標 獎勵金掛蛋…醫福會：積極加薪補強人力

新冠疫情後，護理人員爆發離職潮，造成許多醫院關閉病房，引發急診壅塞，影響民眾就醫權益。衛福部去年3月起推動三班護病比，今年6月19日發放逾5.4億達標獎金，但有27家醫院獎勵金為0元，其中有6家衛福部立醫院。對此，衛福部醫福會執行長林慶豐說，部立醫院會持續增加公職護理師員額，持續為護理師加薪、促進友善職場環境，增加留任意願。

衛福部規範三班護病比為白班、小夜班、大夜班三種班別，依醫院層級定有不同標準，獎勵金發放以各醫院住院護理費為基準，若有二班達標，額外給予3%加成獎勵，若三班均達標，加成比率提高至7%。但包括衛福部台北醫院、台南醫院、苗栗醫院等獎勵金掛蛋。

林慶豐今參與「衛生福利部立醫院第11屆優良暨資深典範醫事人員表揚大會」時受訪表示，22家部立醫院中，包括台北醫院等6家未領取護理人員獎勵金，但整體部立醫院仍積極留住護理人力，據統計，112年護理師有7900人，113年增加為8100人，且離職率自112年13%下降至去年10％，為留任護理師112年調薪4%，去年調薪3%，預計今年爭取再調薪3%。

林慶豐指出，今年部立醫院公職人力編制，將會擴編529人，並多希望優先用於增加護理人力，除了對外招募外，也希望約聘護理師可以晉升為公職護理師，讓其薪資、退休待遇會比較好。

「部立醫院不會為了達到護病比，採取關閉病房的措施。」林慶豐說，部立醫院屬於公家醫院，身負公衛責任及公義使命，必須救治病人，並隨時監控醫院的病床數，進行合理的調動，再搭配醫院智能醫療、資訊改革、彈性排班，減少人力負擔，以病人安全優先，兼顧醫療品質。

護師醫療產業工會顧問陳玉鳳說，衛福部有6家未達標，證明護理師缺工嚴重到院方「無法造假」，如她所知，部立金門醫院也嚴重缺人卻未上榜，顯示數據失真，政府沒有落實稽核，因數字都讓醫院自己填報，這樣的內容如何真實可信賴？

陳玉鳳說，政府應落實稽核，要求醫院上傳護理人員清冊，不應將護理長、專科護理師等人力納入計算。她呼籲，若要改善缺工問題，三班護病比一定要入法，急性、慢性和特殊病房都要遵守，確保三班護病比，否則沒有實質意義，獎勵政策只是圖利醫院，沒有實質意義。

近期，外界也關注急診科、神經內科等醫師人力問題。林慶豐說，由於部立醫院多為區域醫院、地區醫院，目前醫師人力設置均符合醫院評鑑級醫院設置標準，但偏鄉、離島地區的部分醫院科別，可能只有一位醫師，確實會比較辛苦，但仍依醫院不同任務，做好照顧病人的工作。