「睡太久」反而傷大腦？ 研究證實：睡超過9小時恐降低認知功能

你每天都睡幾個小時呢？現代人受失眠所苦，不過，「睡太久」也不是一件好事，根據2025年4月發表於「阿茲海默症與失智症：阿茲海默症協會期刊」的研究指出，每晚睡眠時間超過9小時，可能會出現認知能力下降的情況，對於憂鬱症患者來說，腦功能退化更加明顯。

德州大學健康科學中心學者進行了這項研究，分析「弗雷明漢心臟研究」中」1853名27至85歲、未患有失智症或中風史者的睡眠時間與認知能力資料。將參與者依憂鬱狀況與是否服用抗憂鬱藥分為4組，希望找出過度睡眠恐危害健康的關聯性，揭「睡太久」的壞處。

結果顯示，長時間睡眠與較差的整體認知能力有關，並影響特定的認知功能，例如：記憶力、視覺空間能力以及執行功能。無論是否服用抗憂鬱藥物，這種關聯在有憂鬱症狀的人群中更明顯。研究者表示，對於憂鬱症患者而言，睡眠可能是影響憂鬱症患者認知能力下降的可控風險因素。

新北市土城醫院暨長庚醫院精神科醫師劉嘉逸提醒，德州大學健康科學中心學者進行的研究，顯示睡眠時間長與認知功能差有關，但無法斷定其因果關係。另外，研究結果顯示，憂鬱症患者要盡量多動，不要睡太多，以免腦功能退化；憂鬱可能是心理健康問題，睡太多易情緒低落。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，長時間睡眠與較差的整體認知能力有關，不會睡多或睡少，適量才是保護大腦的關鍵。睡眠過長或混亂可能會造成身心健康還有其他的負面影響，例如：睡多了而錯過用餐時間；同一個姿勢睡太久起床後會手腳僵硬。

對高齡者來說，生理時鐘紊亂會破壞作息的規律性，可能出現白天昏昏欲睡、晚上卻精神充沛。多項研究證實，睡眠過量或不足都與認知領域的損害有關，包括記憶力、注意力以及管理自身情緒狀態的能力，充足的睡眠有助於情緒穩定。

葉雅馨提醒，放暑假了，孩子多睡放鬆一點無妨，但長時間放假的情況，還是要想辦法不要干擾原來的規律感。建議父母可跟孩子共同討論約定作息調整計畫，在時間內就寢，隔天多給一小時時間自由應用看電視、玩線上遊戲、跟朋友聊天等。反之，父母也不要熬夜盯著手機，影響睡眠也增加憂鬱情緒。