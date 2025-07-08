快訊

完成與癌逝母約定！考場吐血她仍考上中山女高 父讚「全家驕傲」

仙塔律師涉洩密洗錢助詐團！靈骨塔騙上億手法曝光 犯嫌早知偵辦進度

等到了！Gogoro推「0月租方案」騎多少付多少 資費方案、優惠一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

「睡太久」反而傷大腦？ 研究證實：睡超過9小時恐降低認知功能

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
研究顯示，每晚睡眠時間超過9小時，可能會出現認知能力下降的情況。圖／123RF
研究顯示，每晚睡眠時間超過9小時，可能會出現認知能力下降的情況。圖／123RF

你每天都睡幾個小時呢？現代人受失眠所苦，不過，「睡太久」也不是一件好事，根據2025年4月發表於「阿茲海默症與失智症：阿茲海默症協會期刊」的研究指出，每晚睡眠時間超過9小時，可能會出現認知能力下降的情況，對於憂鬱症患者來說，腦功能退化更加明顯。

德州大學健康科學中心學者進行了這項研究，分析「弗雷明漢心臟研究」中」1853名27至85歲、未患有失智症或中風史者的睡眠時間與認知能力資料。將參與者依憂鬱狀況與是否服用抗憂鬱藥分為4組，希望找出過度睡眠恐危害健康的關聯性，揭「睡太久」的壞處。

結果顯示，長時間睡眠與較差的整體認知能力有關，並影響特定的認知功能，例如：記憶力、視覺空間能力以及執行功能。無論是否服用抗憂鬱藥物，這種關聯在有憂鬱症狀的人群中更明顯。研究者表示，對於憂鬱症患者而言，睡眠可能是影響憂鬱症患者認知能力下降的可控風險因素。

新北市土城醫院暨長庚醫院精神科醫師劉嘉逸提醒，德州大學健康科學中心學者進行的研究，顯示睡眠時間長與認知功能差有關，但無法斷定其因果關係。另外，研究結果顯示，憂鬱症患者要盡量多動，不要睡太多，以免腦功能退化；憂鬱可能是心理健康問題，睡太多易情緒低落

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，長時間睡眠與較差的整體認知能力有關，不會睡多或睡少，適量才是保護大腦的關鍵。睡眠過長或混亂可能會造成身心健康還有其他的負面影響，例如：睡多了而錯過用餐時間；同一個姿勢睡太久起床後會手腳僵硬。

對高齡者來說，生理時鐘紊亂會破壞作息的規律性，可能出現白天昏昏欲睡、晚上卻精神充沛。多項研究證實，睡眠過量或不足都與認知領域的損害有關，包括記憶力、注意力以及管理自身情緒狀態的能力，充足的睡眠有助於情緒穩定。

葉雅馨提醒，放暑假了，孩子多睡放鬆一點無妨，但長時間放假的情況，還是要想辦法不要干擾原來的規律感。建議父母可跟孩子共同討論約定作息調整計畫，在時間內就寢，隔天多給一小時時間自由應用看電視、玩線上遊戲、跟朋友聊天等。反之，父母也不要熬夜盯著手機，影響睡眠也增加憂鬱情緒。

患者 情緒低落 憂鬱症 睡眠時間

延伸閱讀

不只睡太少有損認知能力 研究提醒睡太多也要注意

喝咖啡性福又抗老化！研究揭咖啡對男性性功能4益處、改善女性認知功能

失智初期症狀與老化易混淆 自覺認知退化應當心

飲食和睡眠很重要！下午5點後避吃6種食物降失智症風險

相關新聞

未加開北宜高鐵說明會就進入環評？公民團體批鐵道局「急什麼」

高鐵延伸宜蘭建設進入環評，環境部5月初舉行小組初審，環委提出15項意見要求補充，多數要求交通部鐵道局加強地方溝通，但鐵道...

比藥物更有效！醫曝每天「1動作」促進身體代謝 抗癌又控糖

「冷到發抖，讓身體吃點苦」可能成為控糖抗癌新關鍵。台北榮總遺傳優生科主任張家銘近日在臉書發文，引述最新研究指出：讓身體冷一點、抖一下，竟可能啟動身體代謝系統，喚醒棕色脂肪，讓細胞重新學會「怎麼用糖、怎麼省糖」，不只能降血糖、降血壓，甚至能讓癌細胞「餓死」。

新生兒腸病毒高點已過 羅一鈞示警到8月流行期恐延續

近期處在新生兒腸病毒流行期，整體疫情雖未進入流行期，但伊科病毒11型重症肆虐已奪5名新生兒性命，加上暑假活動密集可能再度...

不肖業者盯上鳳凰電波 醫認證由「她」代言後引爆風潮

台北市某醫療器材公司被控未經核准，輸入及改裝鳳凰電波等醫美器材，租給醫美診所使用。經刑事局搜索公司及相關診所，查獲公司負...

彰化大豪雨繼續炸！10縣市豪雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時15分針對彰化等10縣市發布豪雨特報，其中彰化大豪雨，恐一路下到晚上。

猩紅熱達5年同期最高點 疾管署示警3至12歲兒童最嚴峻

A型鏈球菌病人增加，除輕度感染咽喉炎、猩紅熱等症狀頻傳，甚至有病人送醫後出現毒性休克。疾管署發言羅一鈞表示，春夏本來就是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。