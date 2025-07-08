部醫護理人力保衛戰 爭取擴編公職拚連3年加薪

改善護理荒，衛福部去年起實施三班護病比，建立合理工作負荷，日前首度發放達標獎勵，但多家部立醫院獎金掛零，醫福會盼強化護理人力與職場環境，擬爭取擴編公職、連3年加薪。

衛生福利部自民國113年3月起實施醫院急性一般病床三班護病比制度，6月19日首次撥付達標獎勵，林口長庚醫院為達標獎勵金額之首，但有27家醫院未達標，獎金掛零，包含部立台北醫院、部立豐原醫院等6家衛福部所屬醫院體系醫院。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會今天舉行優良暨資深典範醫事人員表揚大會，執行長林慶豐會前接受媒體聯訪時，被問到部立醫院三班護病比達標狀況不理想，他說，在全台26家部立醫院中，扣除精神專科醫院後，剩下的22家中已有16家達到三班護病比標準。

林慶豐進一步說明，尚未達標的部立醫院多位於偏鄉、離島等資源較為匱乏的地區；而位於都會區仍未達標的院所，例如部立台北醫院，則因為完全配合國家政策，未關閉任何病床，才導致護病比未達標。

面對護理人力保衛戰，林慶豐認為，部立醫院首先要做的是降低護理人員離職率，已從111年的13%降至113年的10%。其次是調整薪資待遇，自112年起，部立醫院護理師薪資已連續2年調升，112年增加4%、113年增加3%，預計114年再增加3%。

林慶豐說，第3點則是擴充公職編制，今年已向行政院申請擴編529人，將優先分配給護理人員，並推動約聘護理人員轉任公職，以提高留任意願。最後，導入人工智慧（AI）輔助工具，如電子白板、電子病歷等，也有助於減輕護理師的工作負擔。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，政府不能光是獎勵，應落實稽核、人員清冊等，否則難以真正改善護理人員工作負荷與台灣醫療環境，建議直接三班護病比立法、入法才是根本之道，再加上公立醫院帶頭加薪，才能展現留住護理人力的決心。