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7旬翁罹致命性心律不整 血管外心臟去顫器助防猝死

中央社／ 台南8日電

台南一名73歲男子因反覆心悸就醫，查出高風險致命性心律不整，醫療團隊評估後安排心導管電氣燒灼術，並植入血管外心臟去顫器，降低猝死風險，避免傳統心臟去顫器併發症風險。

奇美醫院心臟血管內科主治醫師林志憲今天在院內衛教宣導會表示，這名病患曾反覆出現心悸、胸悶，甚至一度眼前發黑、險些暈倒，就醫後診斷為高風險致命性心律不整「心室頻脈」，若未即時處置，恐引發心因性猝死。

林志憲表示，評估後先安排心導管電氣燒灼術，消除心律異常源頭，有效控制心室頻脈發作，為進一步降低猝死風險，並考量病人年齡及整體病況，建議植入新一代血管外心臟去顫器，可避免傳統心臟去顫器的併發症風險，術後恢復良好，持續門診追蹤。

他說，心因性猝死多數發生在短短幾分鐘內，常無法及時送醫急救，植入型心臟去顫器可成為關鍵「救命電擊器」，在心臟出現致命心律時，去顫器會偵測辨識異常心律，並主動發出電擊或脈衝，讓心跳恢復正常，是經證實可有效預防猝死醫療裝置。

林志憲說明，傳統心臟去顫器植入導線需要經由血管通入心臟內部，可能發生血管栓塞、導線磨損斷裂、血液感染、心內膜炎等潛在風險與限制，新一代血管外心臟去顫器將導線置於胸骨下方，不進入血管與心臟，主機安置於左腋下胸壁，可避免傳統導線相關併發症風險。

他說，曾發生過致命性心律不整或心臟功能嚴重受損病人，心因性猝死風險極高，高危險群應積極就醫接受評估治療。

病患 醫師 風險

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