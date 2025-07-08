指高階核廢無法可管 環團推民間版選址暨處置條例草案

民間團體今天召開記者會表示，台灣長期缺乏高放射性廢棄物最終處置的法制依據，核電廠除役後所累積用過核燃料持續堆置於廠內，儲存池早已飽和，乾式儲存設施也僅為臨時方案，存放年限最多40年。面對高放廢「無處可去」，多個民團今正式對外公布「高放射性廢棄物選址暨處置條例」草案，呼籲立法院各黨團支持，補上關鍵法治缺口。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，台灣使用核電近半世紀，至今高階核廢料的選址與處置仍未立法，法制空窗導致核廢問題長期延宕，唯有透過完整立法，讓地方社區在知情同意下參與決策，才能真正解決核廢社會爭議，因此民間團體今日推出草案版本共106條，後續將積極倡議立法院各黨支持，共同推動高放射性廢棄物立法上路。

草案共同起草人、環境法律人協會常務理事張譽尹表示，草案特色包括涵蓋鑽探、開發、運送、營運、地下實驗室等完整規範，保障資訊公開、公民參與與損害賠償機制，程序當中涉及的安全論證、資訊公開、公眾參與、諮商同意、土地與財務、核子事故損害賠償與罰則也都有相關配套措施。而民間版草案也草擬設有高達100億元的獎勵金，鼓勵地方自願成為最終處置場址。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，自1978年核一廠1號機啟用以來，台灣3座核電廠共已累積2萬1527束用過核燃料，但目前我國核廢相關法制不足，用過核燃料長期暫置在承受斷層、海嘯風險的核電廠內，民間版高放條例草案歷經漫長討論和設計了許多機制，希望未來立法時能納入，共同解決核廢料問題。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯表示，原住民族的土地往往成為不願設於漢人社區的汙染設施替代方案，這是一種結構性的環境不正義，行政院應納入民間草案精神，特別是地方與原住民族參與機制，若要迎向轉型正義的國家，就必須把原住民族的主體性放在制度設計的核心。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉表示，高放核廢選址不只是單純的技術問題，而是攸關政治誠信與世代責任的問題，呼籲立法院三大政黨務必正視這部條例的重要性，盡速排入審查程序。