彰化累積雨量大範圍紫爆 鄭明典：可能需要周邊縣市支援防救災

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，彰化縣有局部豪雨或大豪雨，南投縣、雲林縣地區及嘉義縣、高雄市山區有局部大雨或豪雨，中南部地區有局部大雨發生的機率；注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。大豪雨地區：彰化縣。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出彰化縣的累積雨量圖，可見大片紫爆，他表示，彰化縣短時間累積這麼大片、這麼多的雨量，彰化縣可能需要周邊縣市的支援防、救災。

根據中央氣象署累積雨量前30名，前27名都在彰化縣，以彰化縣福興299.0毫米最多，其次是彰化縣埔鹽268.0毫米、彰化縣鹿港257.0毫米、彰化縣秀水255.5毫米、彰化縣永靖252.0毫米。

彰化縣下午持續雷聲隆隆，大豪雨會下到何時？鄭明典表示，很難估，西南風和颱風外圍的合流區。